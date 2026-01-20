Kéz a kézben a két botrányhős: ismét áll a bál Kunu Márió és Mandula Ádám miatt

A hétvégi események különösen felkorbácsolták az indulatokat. A szombatra meghirdetett koncerten Márió lett volna a fő fellépő, ám végül nem jelent meg, ami hatalmas csalódást okozott a rajongóknak. Papp Gergely, a Peaches and Cream diszkó tulajdonosa szerint azonban sokan igazságtalanul támadják őt, hiszen nem minden helyzetért a menedzsment tehető felelőssé.

Kunu Márió

Fotó: Instagram

Márió ügyei és a folyamatos támadások

A negatív hullámot tovább erősítette Mandula Ádám korábbi botrányos viselkedése is, ami szintén rengeteg dühös üzenetet váltott ki az interneten. Ennek ellenére Papp Gergely továbbra is kitart előadói mellett, és azt hangsúlyozza, hogy a kiadóban családias légkör uralkodik.

Az előadóink olyanok, mintha a gyerekeink lennének

– nyilatkozta a diszkótulaj.

A menedzsert azonban láthatóan nem viselik meg a kritikák. Szerinte a negatív reklám is reklám, és az évek során megtanulta kezelni a rosszindulatú megjegyzéseket. Bár a botrányok mostanában nem kerülik el, Papp Gergely bízik benne, hogy idővel minden rendeződik – és a közönség végül újra csak a zenére figyel majd.

