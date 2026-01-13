Most minden kiderült: Marsi Anikó férje elmondta az igazat a válásról

Marsi Anikó férje a napokban egy TikTok-videóban utalt arra, hogy válás előtt állnak feleségével, amit sokan kész tényként értelmeztek. A felvétel gyorsan terjedt, magyarázat nélkül pedig egyre több kérdést vetett fel. A műsorvezető és férje 2022-ben kötött házassága így hirtelen a figyelem középpontjába került, noha a háttérben egészen más okok húzódtak meg – írja a Bors.

Marsi Anikó férje szerint a közösségi média torzítja a valóságot

Fotó: Bors

Megszólalt Marsi Anikó férje a válásról

Gyarmati Gábor egy hazai lapnak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: szó sincs szakításról vagy válásról. Elmondása szerint a videó tudatosan provokatív megfogalmazást kapott, mert a közösségi médiában ma már csak erős állításokkal lehet igazán nagy elérést generálni. A célja az volt, hogy minél több emberhez jusson el az általa képviselt technológia híre, nem pedig az, hogy kétségbe vonja a házasságát.

Marsi Anikó férje reagált a TikTok-videóra

A vállalkozó bevallotta, utólag már megbánta, hogy nem egyeztetett előre feleségével a videó tartalmáról. Hozzátette ugyanakkor, hogy komoly konfliktus nem alakult ki közöttük: a történteket végül humorral kezelték, és a kapcsolatukat egyáltalán nem rendítette meg az eset. Gyarmati Gábor szerint a reakciók jól mutatják, milyen gyorsan képesek elterjedni a félreértések az online térben.

Marsi Anikó férje kórházba került! A műsorvezető gyors reakciója mentette meg

Gyarmati Gábor váratlanul rosszul lett otthonukban – később fájdalmas pillanatokról számolt be. Marsi Anikó határozott közbelépésének köszönhetően gyorsan a helyszínre érkeztek a mentők.

Milyen változások történtek Marsi Anikó életében?

A TV2 híradósa új fejezetet kezdett az életében. Marsi Anikónál mindig is fontos szerepet játszott a mozgás, de 15 kilós fogyása után most új kihívásokra vágyik.