Marsi Anikó teljesen összetört, de nem adja fel

Marsi Anikó, a TV2 Tények műsorvezetője ritkán engedi be a nyilvánosságot a magánélete legmélyebb pillanataiba, ám most egy évvel a tragédiák sorozata után őszintén mesélt arról, milyen hatalmas veszteségeken ment keresztül.

Marsi Anikó és férje, Gyarmati Gábor

Fotó: Bors

A mindig energikus, mosolygós televíziós visszatekintése szerint 2025 bizony nem volt kegyes hozzá: nemcsak a kisebbik fia legjobb barátja hunyt el, de értelemben és időben is egymás után érkeztek a csapások.

A legsúlyosabb testvére elvesztése volt: októberben, két héttel 55. születésnapja előtt temették el Marsi Anikó nővérét.

A műsorvezető a Borsnak felidézte gyermekkoruk nehézségeit is – még ő is kicsi volt, amikor édesapjukat elveszítették –, így mostani fájdalmát különösen mélynek érzi.

Marsi Anikónak a család adott erőt

A gyász mellett a magánéletben is érte csalódás: négy évtizeden át tartó, hű barátság szakadt meg váratlanul, ami tovább nehezítette a lelki feldolgozást. Ám a nehézségek ellenére Anikó nem adta fel: két fia, családja és barátai mellett talált erőt és kapaszkodót.

„Ha vidám, jó dolgot kell mondanom, akkor az az, hogy egészséges az anyukám, van két fiam, akikkel igyekszem elfogulatlan lenni, de nem sikerül, mert természetesen tökéletesek”

– mesélte a lapnak a TV2 sztárja. Azt is elárulta, hogy egy új közösség, a Digitális Polgári Kör segített neki abban, hogy ne csak túlélje, hanem újra tervezhesse az évet, reménnyel és hittel a szívében.