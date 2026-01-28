Őszintébb nem is lehetett volna: Marsi Anikó vallott

Marsi Anikó gyászol: a műsorvezető az elmúlt időszakban ritkán, de annál őszintébben beszélt arról, hogyan próbál együtt élni nővére elvesztésével. Vallomásaiból kiderül, hogy a fájdalom hullámokban tör rá, és gyakran a legváratlanabb pillanatokban idézi fel a közösen megélt – vagy éppen soha meg nem élt – emlékeket. A veszteség nemcsak őt, hanem az egész családját mélyen érintette – számol be a Bors.

Marsi Anikó számára a család jelenti a legnagyobb kapaszkodót

Fotó: Bors

Marsi Anikó testvére meghalt

Marsi Anikó nővérének halála olyan törést jelentett, amelyre – saját szavai szerint – nincs kapaszkodó és nincs magyarázat. A hiány egyik napról a másikra vált mindennapi tapasztalattá, és azóta is folyamatosan jelen van az életében. Egy séta, egy könyv, egy hétköznapi helyzet is elég ahhoz, hogy újra előtörjenek az emlékek, még olyanok is, amelyeket valójában sosem éltek át együtt.

Hogyan dolgozza fel a gyászt Marsi Anikó?

A műsorvezető szerint a gyász nem lineáris folyamat: vannak napok, amikor stabilnak érzi magát, máskor viszont úgy érzi, egy érzelmi hullámvasúton ül. Megtanulta elfogadni, hogy vannak dolgok, amelyeken nem tud változtatni, és ezt nem kudarcként, hanem belső alázatként éli meg. A józan gondolkodás, a tanulás, a munka és a felelősségvállalás segítik abban, hogy a mindennapokban talpon maradjon.

Kire támaszkodik Marsi Anikó a gyász idején?

A legnagyobb támaszt Marsi Anikó számára a családja jelenti. Különösen fontos szerepet játszanak az életében a fiai, akiknek sikerei és fejlődése erőt ad számára. Férjével való kapcsolata szintén kapaszkodó: bár különböző személyiségek, a köztük lévő szeretet és közös humor sokszor a legsötétebb időszakokon is átsegíti őket. Emellett a munkája és a TV2-nél kialakult közösség is fontos mentális menedéket jelent számára.

Most minden kiderült: Marsi Anikó férje elmondta az igazat a válásról

Az elmúlt napokban komoly találgatásokat indított el egy rövid videó a közösségi médiában, amely sokak szerint egy ismert házasság végét vetítette előre. Marsi Anikó férje azonban nem hagyta sokáig bizonytalanságban a közvéleményt, és egy interjúban egyértelműen tisztázta, mi állt a félreérthető kijelentések hátterében.