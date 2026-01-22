Sosem látott felvételeken láthatjuk a meghalt Schmuck Andort

Mindenkit sokkolt a hír tavaly nyáron, amikor júliusban 54 éves korában meghalt Schmuck Andor.

A nyár közepén, 2025 júliusban jött a szomorú hír, hogy 54 éves korában meghalt Schumck Andor

Fotó: Mediaworks Archívum

A népszerű politikus egyik utolsó televíziós forgatása a Kincsvadászok VIP volt, ahol a tőle megszokott gentlemen stílusával elbűvölte a szereplőket. Január 24-től, szombat esténként újra VIP adásokkal érkezik a TV2 műtárgy-kereskedő show-ja.

A kincsvadászok izgatottan várják majd, hogy milyen hírességek látogatnak el hozzájuk a stúdióba.

Ezek között lesz a tragikus körülmények közt elhunyt volt MSZP-s politikus is – írja a Bors.

Szandra is ledöbbent, hogy meghalt Schmuck

A Kincsvadászok egyetlen női kereskedője, Dr. Katona Szandra nem ismerte a forgatás előtt Andort, de természetesen tudta, ki ő, na meg hallott a gentlemen stílusáról. Őt is megdöbbentette és elszomorította, hogy meghalt Schmuck.

„Kíváncsi voltam mindig, hogy ő tényleg ilyen-e a hétköznapokban is és úgy láttam, igen, ő olyan régi vágású úriember volt. A forgatás előtt már összefutottunk a folyosón, szokásos módján kezet csókolt, de végig tüneményes volt. Mindig nagyon örülünk neki, ha valaki apró ajándékkal kedveskedik nekünk. Van, aki süteménnyel érkezik, ő ollókkal jött, mindenki személyre szólót kapott tőle. Ahogy szétnyitod az ollót, az egyik oldalába Schmuck Andor van bele gravírozva, a másikba pedig mindenkinek a neve. Én a konyhában szinte minden nap használom” – mesélte a Borsnak Szandra, akinek a nevéhez fűződik a Remény hegedűjének felfedezése.