Fontos részleteket közölt a szülésről Megyeri Csilla

Megyeri Csilla terhessége kapcsán természetesen rengeteg kérdés felmerül a követőkben, amelyeket az édesanya most videóban válaszolt meg – írja a borsonline.hu.

Megyeri Csilla és párja, Nico már nagyon várják a kislányuk születését – Fotó: MW Bulvár

Megyeri Csilla őszintén kitárulkozott

Megyeri Csilla az Instagram-oldalán válaszolt követőinek a szüléssel kapcsolatos kérdésekre, többek között arra, hogy hol tervezi megszülni gyermekét.

„Nem magánkórházban fogom világrahozni a kislányunkat, hanem államiban, viszont azok közül a kórházak közül választottam, amiről mutattam már videót és ahol a legszimpatikusabb volt a közeg, a szakemberek, akikkel tudtam beszélni” – kezdte a műsorvezető, aki kapott olyan kérdéseket is, amin viszont alaposan meglepődött, például hogy mer erre a bizonytalan világra szülni.

Nyilván sok anyukát megrémiszt az, amit a hírekben látunk, legyen szó az említett, szomszédunkban zajló háborús helyzetről, nekem viszont mindig a nagypapám jut eszembe, aki megélte a második világháborút és egyébként katonatiszt volt, majd a későbbiekben a Magyar Honvédelmi Szövetségnek dolgozott. Én ebben a közegben nőttem fel és rengeteget mesélt nekem. Ha ő ezt a helyzetet vette volna alapul, amibe született, akkor az apukám sem született volna meg és nem lennék én sem.

Megyeri Csilla hozzátette: ha valaki szeretne családot alapítani és gyermekvállaláson gondolkozik, akkor bele kell vágni.

Ne a világ eseményei befolyásoljanak, hiszen a család az egy menedék és reményt jelent a nehezebb pillanatokban. Lehet ezt halogatni, én is halogattam. Mindig lehet valamire fogni, hogy még nem jött el a megfelelő idő, vagy nem állok készen.





Természetes úton szeretné megszülni kislányát

A kismama elmesélte, hogy természetes úton szeretne szülni, s bár tisztában van vele, hogy nem lesz egyszerű feladat, de pontosan tudja azt is, hogy a császármetszés után lassabb a regeneráció.

Jelenleg nincs még bennem félsz a szüléssel kapcsolatban, nem is szeretnék erre fókuszálni, de biztos vagyok benne, hogy majd ha ott leszek, rajtam lesz a frász. Apás szülést tervezünk, Nico is ott lesz velem, biztonságot fog nyújtani, erőt fog adni nekem.

Megyeri Csilla most először beszélt erről ilyen őszintén

A műsorvezető a babavárás időszakáról vallott őszintén. Megyeri Csilla februárra várja első kislányát, az előkészületekről, a családi karácsonyról és a lelassulás fontosságáról is mesélt.