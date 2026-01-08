Sorsfordító pillanat: hatalmas örömhírt osztott meg Mikes Anna

A szerelmük egy televíziós műsor forgatásán bontakozott ki, amely mára az egyik legismertebb celebrománccá nőtte ki magát. Mikes Anna és Krausz Gábor története azóta is sokak számára példamutató és inspiráló – írja a Bors.

Mikes Anna egy éve mondott igent a lánykérésre.

Fotó: Mikes Anna/Instagram

Szívmelengető storyt osztott meg Mikes Anna

Mikes Anna a közösségi oldalán emlékezett meg egy különösen fontos dátumról. Az Instagram-történetében egy közös fotót osztott meg, amelyhez azt írta:

Ma egy éve kérted meg a kezem”,

miközben megjelölte férjét is. A meghitt bejegyzés gyorsan elnyerte a rajongók tetszését, akik sorra küldték a gratuláló üzeneteket. A pár kapcsolata a Dancing with the stars műsorában indult, ahol táncpartnerként kerültek közel egymáshoz. Az eljegyzést követően néhány hónappal később össze is házasodtak. A boldog házaspár azóta is rendszeresen oszt meg közös pillanatokat, amelyekből sugárzik az összetartozás.

A 24 óráig elérhető Instagram-történetről a Bors oldalán láthat fotót.



Mesébe illő lánykérés

A páros Thaiföldön nyaralt, ahol a sztárséf egy több milliós gyűrűvel kérte meg a táncosnő kezét, aki igent mondott a férfinak.

Hol volt, hol nem volt…. A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben”

– volt olvasható az egy évvel korábbi örömhírt közlő bejegyzésben.

Mikes Anna és Krausz Gábor nagy napja

Mikes Anna és Krausz Gábor 2025. szeptember 6-án mondták ki a boldogító igent, így hivatalosan is férj és feleség lett a népszerű táncosnő és a sztárséf. A ceremónia meghitt volt: a szertartáson Krausz Gábor kislánya, Hannaróza adta át a gyűrűket, miközben apróságok rózsaszirmokat szórtak, és Mikes Anna nyolc méter hosszú uszálya is elbűvölte a násznépet. A házasságot követően a pár rengeteg gratulációt kapott, és a közös boldogságukról készült fotók nagy figyelmet kaptak a közösségi médiában is.

