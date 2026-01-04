Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

Ezt látnia kell!

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

énekesnő

Felfoghatatlan képsorok: vérző arccal, egy autóroncsból látták kimászni a fiatal magyar énekesnőt

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ijesztő videóval sokkolta követőit a fiatal énekesnő. A Miss Mood néven ismert előadó egy olyan felvételt tett közzé, amelyen vérző arccal, egy összetört autó roncsai közül mászik elő, és ezzel komoly riadalmat keltett a rajongók körében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőMiss Moodautóbaleset

Miss Mood közösségi oldalain tette közzé azt a videót, amelyen vérző orral, egy összetört autó roncsai közül száll ki. A felvételhez egy sokatmondó üzenet is társult, amely azonnal elindította a találgatásokat. A videó annyira élethűre sikerült, hogy sokan valós balesetre gyanakodtak, és jókívánságokkal, aggodalmas kérdésekkel árasztották el az énekesnő oldalát - írja a Bors.

Miss Mood, MissMood, 20250628 Hajdúszoboszló Június 28-án, szombaton fiatalokkal telt meg a fürdőváros: ismét megtartották a Bizonyítványbulit Hajdúszoboszlón.A programok már délután elkezdődtek a szoboszlói repülőtéren, ahol az is kiderült, ki a Bizibuli legerősebb diákja, este pedig egymást követték a jobbnál jobb koncertek. A fellépők között volt többek között Bruno&Spacc, Rico és Miss Mood, HENN, Moriones, az estét pedig Katapult DJ zárta. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN Képen: Miss Mood
Miss Mood
Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre

Miss Mood új klipje sokkolta a rajongókat

A Miss Mood által megosztott ijesztő jelenetek azonban nem egy valódi balesethez, hanem az énekesnő legújabb dalának beharangozójához kapcsolódnak. A videó egy új klip előzetese, amely egy megrázó, érzelmileg erős témát dolgoz fel.

Meglepő kommentek árasztották el az oldalt

A rajongók közül többen pánikba estek.

Jó gyógyulást!

– írta valaki együttérzését kifejezve.

Mások azonban már a művészi teljesítményt méltatták, és úgy vélték, Miss Mood színészi alakítása díjat érdemelne.

Kapcsolódó tartalmaink:

Miss Mood nem bírta visszatartani a könnyeit – ezt kapta karácsonyra

Izgalmas időszakot él az énekesnő. Miss Mood számára a december nemcsak az ünnepi készülődésről, hanem az alkotásról, az önkifejezésről és a gyermeki energiákhoz való visszatérésről is szól.

Egy koporsót kapott ajándékba 30. születésnapjára a szüleitől a TV2 sztárja

"Nagyon köszönöm Apuci és Anyuci!" – írta az Instagramon Miss Mood.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!