Felfoghatatlan képsorok: vérző arccal, egy autóroncsból látták kimászni a fiatal magyar énekesnőt

Miss Mood közösségi oldalain tette közzé azt a videót, amelyen vérző orral, egy összetört autó roncsai közül száll ki. A felvételhez egy sokatmondó üzenet is társult, amely azonnal elindította a találgatásokat. A videó annyira élethűre sikerült, hogy sokan valós balesetre gyanakodtak, és jókívánságokkal, aggodalmas kérdésekkel árasztották el az énekesnő oldalát - írja a Bors.

Miss Mood

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre

Miss Mood új klipje sokkolta a rajongókat

A Miss Mood által megosztott ijesztő jelenetek azonban nem egy valódi balesethez, hanem az énekesnő legújabb dalának beharangozójához kapcsolódnak. A videó egy új klip előzetese, amely egy megrázó, érzelmileg erős témát dolgoz fel.

Meglepő kommentek árasztották el az oldalt

A rajongók közül többen pánikba estek.

Jó gyógyulást!

– írta valaki együttérzését kifejezve.

Mások azonban már a művészi teljesítményt méltatták, és úgy vélték, Miss Mood színészi alakítása díjat érdemelne.

Izgalmas időszakot él az énekesnő. Miss Mood számára a december nemcsak az ünnepi készülődésről, hanem az alkotásról, az önkifejezésről és a gyermeki energiákhoz való visszatérésről is szól.

"Nagyon köszönöm Apuci és Anyuci!" – írta az Instagramon Miss Mood.