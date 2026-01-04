Felfoghatatlan képsorok: vérző arccal, egy autóroncsból látták kimászni a fiatal magyar énekesnőt

Miss Mood közösségi oldalain tette közzé azt a videót, amelyen vérző orral, egy összetört autó roncsai közül száll ki. A felvételhez egy sokatmondó üzenet is társult, amely azonnal elindította a találgatásokat. A videó annyira élethűre sikerült, hogy sokan valós balesetre gyanakodtak, és jókívánságokkal, aggodalmas kérdésekkel árasztották el az énekesnő oldalát - írja a Bors.
Miss Mood új klipje sokkolta a rajongókat
A Miss Mood által megosztott ijesztő jelenetek azonban nem egy valódi balesethez, hanem az énekesnő legújabb dalának beharangozójához kapcsolódnak. A videó egy új klip előzetese, amely egy megrázó, érzelmileg erős témát dolgoz fel.
Meglepő kommentek árasztották el az oldalt
A rajongók közül többen pánikba estek.
Jó gyógyulást!
– írta valaki együttérzését kifejezve.
Mások azonban már a művészi teljesítményt méltatták, és úgy vélték, Miss Mood színészi alakítása díjat érdemelne.
