Kitört a pánik, majdnem balesetet okozott a fiatal magyar énekesnő

Instagram-videójában az énekesnő bevallotta, mennyire bizonytalan volt a kormány mögött. Miss Mood számára a manuális váltó igazi próbatételt jelentett.
Miss Mood legutóbbi klipforgatása komolyan próbára tette az énekesnőt: manuális autót kellett vezetnie hat év kihagyás után – írja a Bors.

Miss Mood, MissMood, 20250628 Hajdúszoboszló Június 28-án, szombaton fiatalokkal telt meg a fürdőváros: ismét megtartották a Bizonyítványbulit Hajdúszoboszlón.A programok már délután elkezdődtek a szoboszlói repülőtéren, ahol az is kiderült, ki a Bizibuli legerősebb diákja, este pedig egymást követték a jobbnál jobb koncertek. A fellépők között volt többek között Bruno&Spacc, Rico és Miss Mood, HENN, Moriones, az estét pedig Katapult DJ zárta. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN Képen: Miss Mood
Miss Mood
Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre

Majdnem balesetet okozott Miss Mood

Az énekesnő Instagram-videójában elárulta, hogy valóságos pánik tört ki, amikor a kuplunghoz és a váltóhoz kellett nyúlnia. 

Ott álltam, és csak egy kérdés járt a fejemben: Ez most menni fog, vagy lefújjam az egész klipforgatást?”

– mesélte Miss Mood, aki hat éve nem vezetett manuális autót.

Jelentem, balesetet nem okoztam, csak majdnem”

– tette hozzá.

Az énekesnő azt mondta, mindent megtett, hogy el tudjon indulni, de a lábai nem akartak engedelmeskedni neki.

