Kitört a pánik, majdnem balesetet okozott a fiatal magyar énekesnő

Miss Mood legutóbbi klipforgatása komolyan próbára tette az énekesnőt: manuális autót kellett vezetnie hat év kihagyás után – írja a Bors.
Majdnem balesetet okozott Miss Mood
Az énekesnő Instagram-videójában elárulta, hogy valóságos pánik tört ki, amikor a kuplunghoz és a váltóhoz kellett nyúlnia.
Ott álltam, és csak egy kérdés járt a fejemben: Ez most menni fog, vagy lefújjam az egész klipforgatást?”
– mesélte Miss Mood, aki hat éve nem vezetett manuális autót.
Jelentem, balesetet nem okoztam, csak majdnem”
– tette hozzá.
Az énekesnő azt mondta, mindent megtett, hogy el tudjon indulni, de a lábai nem akartak engedelmeskedni neki.
