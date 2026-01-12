Kitört a pánik, majdnem balesetet okozott a fiatal magyar énekesnő

Miss Mood legutóbbi klipforgatása komolyan próbára tette az énekesnőt: manuális autót kellett vezetnie hat év kihagyás után – írja a Bors.

Miss Mood

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre

Majdnem balesetet okozott Miss Mood

Az énekesnő Instagram-videójában elárulta, hogy valóságos pánik tört ki, amikor a kuplunghoz és a váltóhoz kellett nyúlnia.

Ott álltam, és csak egy kérdés járt a fejemben: Ez most menni fog, vagy lefújjam az egész klipforgatást?”

– mesélte Miss Mood, aki hat éve nem vezetett manuális autót.

Jelentem, balesetet nem okoztam, csak majdnem”

– tette hozzá.

Az énekesnő azt mondta, mindent megtett, hogy el tudjon indulni, de a lábai nem akartak engedelmeskedni neki.

