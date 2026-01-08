Hírlevél
mma

Remeteként él Londonban a híres magyar MMA-harcos

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Növényi Norbert fia ritkán beszél a magánéletéről. A profi MMA-harcos azonban most őszintén vallott arról, hogy miért nincs még párkapcsolata, és miért él szinte remeteként a brit fővárosban.
mmaifjabb növényi norbertnövényi norbertküzdősport

Ifjabb Növényi Norbert, ismertebb nevén Magic Norbert, évek óta a brit fővárosban építi profi MMA-karrierjét.

Ifj. Növényi Norbert, MMA-harcos
Ifjabb Növényi Norbert profi MMA-harcos Londonban él
Fotó: Facebook

A fiatal sportoló elárulta, hogy soha nem volt még barátnője, és jelenleg nem is érzi szükségét egy párkapcsolatnak, mivel minden idejét és energiáját az edzésekre és az önfejlesztésre fordítja. Elmondása szerint napi akár tíz órát is edz, ami komoly fegyelmet és lemondást igényel – írja a Bors.

Az angolt is megtanulta az MMA-harcos

Az olimpiai bajnok magyar birkózó fia több mint tíz éve él Londonban, ahol idővel nemcsak a nyelvet sajátította el, hanem az ottani életet is megszerette. Bár sokan furcsának tartják visszahúzódó életmódját, ő ezt tudatos döntésnek tekinti.

„Amikor meccsre készülök, napi tíz órát vagyok az edzőteremben. Fogyok, fáradt vagyok, mindenem fáj. Ilyenkor nem vagyok egy könnyű személyiség” 

– árulta el ifjabb Növényi Norbert.

A jóképű fiatal sportoló úgy érzi, előbb önmagában kell rendet tennie, mielőtt egy komoly párkapcsolatba kezdene. Magányát nem hiányként, hanem lehetőségként éli meg, amely segíti abban, hogy mentálisan és fizikailag is a lehető legjobb formáját hozza.

Az MMA-harcos tavaly interjút adott az Origónak. Ebben arról is mesélt, mikor jöhet a váltás a UFC-be és azt is megtudtuk, miért pont a zongora mellett kötött ki a ketrecharcos.

 

