Remeteként él Londonban a híres magyar MMA-harcos

Ifjabb Növényi Norbert, ismertebb nevén Magic Norbert, évek óta a brit fővárosban építi profi MMA-karrierjét.

Ifjabb Növényi Norbert profi MMA-harcos Londonban él

Fotó: Facebook

A fiatal sportoló elárulta, hogy soha nem volt még barátnője, és jelenleg nem is érzi szükségét egy párkapcsolatnak, mivel minden idejét és energiáját az edzésekre és az önfejlesztésre fordítja. Elmondása szerint napi akár tíz órát is edz, ami komoly fegyelmet és lemondást igényel – írja a Bors.

Az angolt is megtanulta az MMA-harcos

Az olimpiai bajnok magyar birkózó fia több mint tíz éve él Londonban, ahol idővel nemcsak a nyelvet sajátította el, hanem az ottani életet is megszerette. Bár sokan furcsának tartják visszahúzódó életmódját, ő ezt tudatos döntésnek tekinti.

„Amikor meccsre készülök, napi tíz órát vagyok az edzőteremben. Fogyok, fáradt vagyok, mindenem fáj. Ilyenkor nem vagyok egy könnyű személyiség”

– árulta el ifjabb Növényi Norbert.

A jóképű fiatal sportoló úgy érzi, előbb önmagában kell rendet tennie, mielőtt egy komoly párkapcsolatba kezdene. Magányát nem hiányként, hanem lehetőségként éli meg, amely segíti abban, hogy mentálisan és fizikailag is a lehető legjobb formáját hozza.

