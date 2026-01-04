Tűzpiros estélyiben forrósította fel a levegőt a magyar modell

Hírlevél
Varga Viktória az újévet tűzpiros estélyiben ünnepelte, és soha nem volt ennyire magabiztos és boldog. A győri származású modell szakítása után új életet kezdett, aktívan dolgozik és rengeteget utazik.
Varga Viktória az újévet egy látványos, tűzpiros estélyiben ünnepelte, és soha nem volt ennyire magabiztos és boldog. Az elmúlt években a győri származású modell élete nagy változásokon ment keresztül: 12 év után elvált az olasz sztárfocistától, Graziano Pellétől – írja a Bors

A szakítás után Viktória nem búslakodott, hanem új életet kezdett. Aktívan dolgozik tovább modellként, rengeteget utazik, és úgy tűnik, ismét nyitott arra, hogy ismerkedjen. 

A szupermodell a kamerák előtt is magabiztosan pózolt a tűzpiros, testhez simuló ruhájában, amelyből egy apró részlet sem maradt el: melltartót ezúttal sem viselt. 

A szakítás soha nem könnyű. A korábbi Southampton-csatár, az olasz Graziano Pellè új életet kezdett, miután elvált a „világ legszebb nőjeként” emlegetett magyar modelltől, a szexi Varga Viktóriától. A pár még 2012-ben ismerkedett meg, és több mint egy évtizeden át voltak együtt, mielőtt 2024-ben hivatalosan is bejelentették szakításukat a közösségi médiában. 

Egy különös felvétel futótűzként kezdett terjedni az interneten, amelyen Palvin Barbi egy feltűnően kerekedő pocakkal látható. A kép felkavarta a rajongókat, és hamar találgatások indultak arról, milyen fontos mérföldkőhöz érkezhetett Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse közös élete.

 

