Tűzpiros estélyiben forrósította fel a levegőt a magyar modell

Varga Viktória az újévet egy látványos, tűzpiros estélyiben ünnepelte, és soha nem volt ennyire magabiztos és boldog. Az elmúlt években a győri származású modell élete nagy változásokon ment keresztül: 12 év után elvált az olasz sztárfocistától, Graziano Pellétől – írja a Bors.

A szakítás után Viktória nem búslakodott, hanem új életet kezdett. Aktívan dolgozik tovább modellként, rengeteget utazik, és úgy tűnik, ismét nyitott arra, hogy ismerkedjen.

A szupermodell a kamerák előtt is magabiztosan pózolt a tűzpiros, testhez simuló ruhájában, amelyből egy apró részlet sem maradt el: melltartót ezúttal sem viselt.

Elvált a szexi magyar szupermodelltől, Dubajban kezdett új életet a PL-sztár

A szakítás soha nem könnyű. A korábbi Southampton-csatár, az olasz Graziano Pellè új életet kezdett, miután elvált a „világ legszebb nőjeként” emlegetett magyar modelltől, a szexi Varga Viktóriától. A pár még 2012-ben ismerkedett meg, és több mint egy évtizeden át voltak együtt, mielőtt 2024-ben hivatalosan is bejelentették szakításukat a közösségi médiában.

Palvin Barbi terhes? Babapocakos fotót posztoltak róla

Egy különös felvétel futótűzként kezdett terjedni az interneten, amelyen Palvin Barbi egy feltűnően kerekedő pocakkal látható. A kép felkavarta a rajongókat, és hamar találgatások indultak arról, milyen fontos mérföldkőhöz érkezhetett Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse közös élete.