Így nézne ki 57 évesen a tragikusan fiatalon elhunyt Molnár Csilla – AI fotó

Ukrajna

molnár csilla

Negyven éve hunyt el a magyar szépségkirálynő, akinek neve máig beleégett a kollektív emlékezetbe. A mesterséges intelligencia most megmutatta, Molnár Csilla hogyan nézne ki ma, ha a sorsa másként alakul.
molnár csillamesterséges intelligenciamagyarország szépefotó

Molnár Csilla január 20-án ünnepelné 57. születésnapját. A tragikus sorsú szépségkirálynő mindössze 17 éves volt, amikor élete és pályája hirtelen véget ért, története pedig azóta is az egyik legmegrázóbb fejezete a magyar közéletnek.

Budapest, 1985. október 5. Molnár Csilla Andrea, a Magyarország Szépe verseny győztese. A Budapest Kongresszusi Központban október 5-én királynővé avatták Molnár Csilla Andrea 16 éves fonyódi gimnazistát, udvarhölgyeivé Kruppa Judit 19 éves dunaújvárosi óvónőt és Füstös Veronika 18 éves budapesti női fodrászt. MTI Fotó: Benkő Imre
Molnár Csilla Andrea, a Magyarország Szépe verseny győztese
Fotó: MTI Fotó: Benkő Imre / MTI Fotó: Benkő Imre

Hogyan nézne ki ma Molnár Csilla a mesterséges intelligencia szerint?

A friss, AI által készített portré alapján Molnár Csilla szépsége az idő múlásával sem halványult volna el. Az arcvonások kifinomultabbak, érettebbek, de egyértelműen felismerhető bennük az a karakteres, törékeny elegancia, amely egykor az egész országot rabul ejtette. A fotót a Bors oldalán tudja megtekinteni.

A fotó nemcsak egy elképzelt jövőt mutat, hanem újra ráirányítja a figyelmet arra, milyen rövid idő jutott neki abból az életből, amely éppen csak elkezdődött.

 

