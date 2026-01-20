Így nézne ki 57 évesen a tragikusan fiatalon elhunyt Molnár Csilla – AI fotó

Negyven éve hunyt el a magyar szépségkirálynő, akinek neve máig beleégett a kollektív emlékezetbe. A mesterséges intelligencia most megmutatta, Molnár Csilla hogyan nézne ki ma, ha a sorsa másként alakul.
Molnár Csilla január 20-án ünnepelné 57. születésnapját. A tragikus sorsú szépségkirálynő mindössze 17 éves volt, amikor élete és pályája hirtelen véget ért, története pedig azóta is az egyik legmegrázóbb fejezete a magyar közéletnek.
Hogyan nézne ki ma Molnár Csilla a mesterséges intelligencia szerint?
A friss, AI által készített portré alapján Molnár Csilla szépsége az idő múlásával sem halványult volna el. Az arcvonások kifinomultabbak, érettebbek, de egyértelműen felismerhető bennük az a karakteres, törékeny elegancia, amely egykor az egész országot rabul ejtette. A fotót a Bors oldalán tudja megtekinteni.
A fotó nemcsak egy elképzelt jövőt mutat, hanem újra ráirányítja a figyelmet arra, milyen rövid idő jutott neki abból az életből, amely éppen csak elkezdődött.
