Molnár Gusztáv őszintén beszélt a születendő kislányáról

Molnár Gusztáv felesége, Dorina mellett úgy érzi, révbe ért, és az elmúlt egy évben végre tényleg sikerült leszámolnia legnagyobb démonával, az alkohollal. Persze ez korántsem volt egyszerű út, sokat küzdöttek azért kedvesével, hogy most olyan életük legyen, amiről mindig is álmodtak. A színész az alkoholproblémájáról, és új életéről is nyíltan beszélt a Borsnak.

Molnár Gusztáv életében nagy változást hozott a házassága Dorinával – Fotó: Szabolcs László / Bors

Amikor Dorina kimondta az igent, az egy tökéletes pillanat volt. Úgy szerveztük azt a napot, hogy tényleg ne találkozzunk egyáltalán aznap, és akkor lássam meg először menyasszonyként, amikor bevonul. Az apósom kísérte oltárhoz, és az a pillanat van meg, amikor megfordultam, könnyes szemmel néztem hátra, és abban a pillanatban megbotlott a szőnyegben egy picit, szóval volt egy apró döccenés, amitől az egész nagyon valóságos lett, az esetlenségével együtt

– emlékezett vissza Gusztáv.

Molnár Gusztávot végig támogatta a párja

A szép emlékek mellett persze nem titok, hogy a kapcsolatuk alatt a nehézségekből is bőven kijutott nekik, hiszen 2024 decemberében a színész még korántsem volt túl a betegségén, hiába igyekezett azt mutatni.

„Egy évvel ezelőtt a legnagyobb vágyam az volt, hogy ne legyenek többé titkaim. Úgy éreztem, hogy tudom, hogy bajban vagyok és nem mondok igazat, de csak azért, mert én majd rendbe teszem az életem egy-két hét alatt, és akkor már nem kell hazudnom” – vallotta be.

Ezek után én azt a szilvesztert egy pszichiátrián töltöttem. Most már könnyen beszélek róla, és hálás vagyok az új életemért, de nyilván szokom még ezt. Végre stabilnak érzem magam, bár nyilván vannak kilengéseim, amikor szomorúbb vagyok, vagy elöntenek nehéz érzelmek, viszont megjelent a hála az életemben, ami nagyon fontos. Az elmúlt 4-5 évben ez a decemberi időszak mindig rettenetes volt. Tehát kórházból pszichiátriára, onnan detoxba kerültem. De most nagyon klassz volt, hogy végre nem ez van, hiszen lett egy nagyon jó munkahelyem, amit iszonyatosan szeretek, ott volt mellettem Dorina, aki végig támogatott, sőt két hónap és jön a kislányunk is

– folytatta.