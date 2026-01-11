Molnár Gusztáv útja még nem ért véget a pokolból





Egy évvel ezelőtt, 2024 szilveszterét Molnár Gusztáv a pszichiátrián töltötte, és korábban hosszabb időt is volt rehabilitációs intézetben, Komlón, ahol 9 hónapon át küzdött szenvedélybetegsége, elsősorban alkoholproblémái ellen.

Molnár Gusztáv tavaly szeptemberben vette feleségül szerelmét, Dorinát

A rehabon töltött hónapok meghatározó élményt jelentettek számára, és ráébresztették, hogy a gyógyulás nem ér véget az intézet kapuján kilépve.

Ha büszke lennék magamra, nagyon becsapnám magam. Ha elhiszem magamról, hogy király csávó vagyok, akkor ott nagyon nagy baj van”

– mondta a színész a Borsnak, hangsúlyozva, hogy a függőségből való kilábalás hosszú, folyamatos önmunkát igényel.

Molnár Gusztáv újra dolgozik

A Drága örökösök egykori sztárja ma már új életet épít: napjai munkával telnek egy informatikai cég HR-osztályán, egyetemre jár, és még egy 2025-ös bokszbajnoki címet is bezsebelt. Molnár pokolból való kivezető útja azonban még nem ért véget. Noha az alkohol teljes elhagyása nem volt egyszerű, most hálás az új esélyért, és felesége támogatását külön kiemelte az interjúban. A közös gyermekük érkezése új reményt hoz az életükbe, miközben mindketten a stabil, szeretetteljes családi jövőt tartják szem előtt.