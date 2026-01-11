Hírlevél
molnár gusztáv

Molnár Gusztáv útja még nem ért véget a pokolból

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Drága örökösök egykori sztárja őszintén mesélt eddigi legnehezebb éveiről és új kezdetéről. Molnár Gusztáv életében a 2025-ös év fordulópont volt: a személyes mélypontokon túl mostanra stabil párkapcsolat, új munka és családalapítás vár rá és szerelmére, Dorinára, akit tavaly szeptemberben vett feleségül, miközben első közös gyermeküket – egy kislányt – áprilisra várják.
molnár gusztávdrága örökösökszínészrehabilitációs intézetrehab


 

Egy évvel ezelőtt, 2024 szilveszterét Molnár Gusztáv a pszichiátrián töltötte, és korábban hosszabb időt is volt rehabilitációs intézetben, Komlón, ahol 9 hónapon át küzdött szenvedélybetegsége, elsősorban alkoholproblémái ellen.

Molnár Gusztáv
Molnár Gusztáv tavaly szeptemberben vette feleségül szerelmét, Dorinát
Fotó: Szabolcs László / Bors

A rehabon töltött hónapok meghatározó élményt jelentettek számára, és ráébresztették, hogy a gyógyulás nem ér véget az intézet kapuján kilépve. 

Ha büszke lennék magamra, nagyon becsapnám magam. Ha elhiszem magamról, hogy király csávó vagyok, akkor ott nagyon nagy baj van”

 – mondta a színész a Borsnak, hangsúlyozva, hogy a függőségből való kilábalás hosszú, folyamatos önmunkát igényel.

Molnár Gusztáv újra dolgozik

A Drága örökösök egykori sztárja ma már új életet épít: napjai munkával telnek egy informatikai cég HR-osztályán, egyetemre jár, és még egy 2025-ös bokszbajnoki címet is bezsebelt. Molnár pokolból való kivezető útja azonban még nem ért véget. Noha az alkohol teljes elhagyása nem volt egyszerű, most hálás az új esélyért, és felesége támogatását külön kiemelte az interjúban. A közös gyermekük érkezése új reményt hoz az életükbe, miközben mindketten a stabil, szeretetteljes családi jövőt tartják szem előtt.

 

 

