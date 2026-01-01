Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadta Ukrajna Oroszországot, egész este bombáztak

Cuki

Gyönyörű nevet kapott 2026 első budapesti babája

Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv nem titkolja tovább – végre elárulta, mire készül

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyetlen év alatt szinte minden megváltozott a magyar színész életében: munka, család, jövőkép és felelősség került új alapokra. Molnár Gusztáv az újévi fogadalmairól, az apaságról és a következő nagy terveiről beszélt őszintén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Molnár Gusztávúj évfogadalomgyerek

Molnár Gusztáv számára a 2025-ös év valódi fordulópontot jelentett. A korábban komoly függőséggel küzdő színész nemcsak a magánéletében, hanem a munkájában és a jövőjéről alkotott képében is gyökeres változásokat élt meg. Stabil állás, házasság, közelgő apaság és új célok határozzák meg mindennapjait, miközben továbbra is tudatosan dolgozik saját mentális egyensúlyán – írja a Bors.

Molnár Gusztáv, MolnárGusztáv, színész
Molnár Gusztáv számára a 2025-ös év valódi fordulópontot hozott
Fotó: Gábor Zoltán

Terveznek-e második gyermeket Molnár Gusztávék?

A színész elárulta: feleségével, Dorinával már most gondolkodnak a család bővítésén. Bár első gyermekük még meg sem született, céljuk az, hogy érzelmileg és egzisztenciálisan is felkészülten vágjanak bele a második gyermek vállalásába. Gusztáv szerint ehhez idő, türelem és stabilitás szükséges, amin jelenleg is dolgoznak.

Mit fogadott meg Molnár Gusztáv 2026-ra?

A színész három konkrét újévi fogadalmat is megfogalmazott. Az egyik legfontosabb számára, hogy a diplomaosztóján már édesapaként vehessen részt. Emellett szeretné, ha a következő karácsonyra készen állnának egy újabb családi fejezet megnyitására. Harmadik célja pedig egy személyes hangvételű könyv megjelentetése, amelyen már jelenleg is dolgozik.

Hogyan változott meg Molnár Gusztáv élete 2025-ben?

A változás szinte minden területet érintett. A színész stabil munkahelyet talált, egy informatikai cégnél dolgozik, miközben egyetemi tanulmányokat is folytat mentálhigiéné szakon. Magánéletében házasságot kötött, hamarosan apaság elé néz, és tudatosan kerüli a korábbi hibákat. Saját bevallása szerint a felépülés számára nem lezárt fejezet, hanem folyamatos odafigyelést igénylő folyamat.

Molnár Gusztáv megrendítő vallomása: nagy traumát kellett átélnie

A népszerű színész ismét őszintén beszélt gyerekkoráról, traumáiról és az alkoholizmussal folytatott évekig tartó harcáról a Palikék Világa podcastben. Molnár Gusztáv elmondta: csak akkor lépett a gyógyulás útjára, amikor szembenézett a múltjával.

Új élet, új család: Molnár Gusztáv őszinte vallomása

Őszintén vallott a múltjáról és felépüléséről a színész. Molnár Gusztáv új fejezetet nyitott az életében, és boldogabb, mint valaha!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!