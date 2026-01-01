Molnár Gusztáv nem titkolja tovább – végre elárulta, mire készül

Molnár Gusztáv számára a 2025-ös év valódi fordulópontot jelentett. A korábban komoly függőséggel küzdő színész nemcsak a magánéletében, hanem a munkájában és a jövőjéről alkotott képében is gyökeres változásokat élt meg. Stabil állás, házasság, közelgő apaság és új célok határozzák meg mindennapjait, miközben továbbra is tudatosan dolgozik saját mentális egyensúlyán – írja a Bors.

Fotó: Gábor Zoltán

Terveznek-e második gyermeket Molnár Gusztávék?

A színész elárulta: feleségével, Dorinával már most gondolkodnak a család bővítésén. Bár első gyermekük még meg sem született, céljuk az, hogy érzelmileg és egzisztenciálisan is felkészülten vágjanak bele a második gyermek vállalásába. Gusztáv szerint ehhez idő, türelem és stabilitás szükséges, amin jelenleg is dolgoznak.

Mit fogadott meg Molnár Gusztáv 2026-ra?

A színész három konkrét újévi fogadalmat is megfogalmazott. Az egyik legfontosabb számára, hogy a diplomaosztóján már édesapaként vehessen részt. Emellett szeretné, ha a következő karácsonyra készen állnának egy újabb családi fejezet megnyitására. Harmadik célja pedig egy személyes hangvételű könyv megjelentetése, amelyen már jelenleg is dolgozik.

Hogyan változott meg Molnár Gusztáv élete 2025-ben?

A változás szinte minden területet érintett. A színész stabil munkahelyet talált, egy informatikai cégnél dolgozik, miközben egyetemi tanulmányokat is folytat mentálhigiéné szakon. Magánéletében házasságot kötött, hamarosan apaság elé néz, és tudatosan kerüli a korábbi hibákat. Saját bevallása szerint a felépülés számára nem lezárt fejezet, hanem folyamatos odafigyelést igénylő folyamat.

