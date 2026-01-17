Kórházba került a Tények műsorvezetője, súlyos baleset érte

Kiderült, hogy síeléshez kapcsolódó esés után komoly térdsérülést állapítottak meg nála. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy állapota stabil, de pihenésre van szüksége – számolt be róla a Bors.

A műsorvezetőt egy ideig nem láthatjuk a képernyőn.

Fotó: TV2

A műsorvezető bizakodó a felépülését illetően

Szentpéteri Eszter belső oldalszalag-szakadást szenvedett, amely részleges, mégis súlyosnak számít. Elmondása szerint a szalag szinte teljesen elszakadt, csupán a rostok maradtak épek.

A baleset nem a pályán történt, hanem egy csúszós hüttepadlón, sícipőben esett el.

A tévés szerint alapvetően jól van, most azonban többet pihen és lassabb tempóra vált. Kiemelte, hogy mindenhova eljut, és rengeteg szeretetet kap a környezetétől. A TV2 műsorvezetője megnyugtatta rajongóit, hogy türelemmel, de bizakodva halad a felépülés felé.

Megmentette egyik kollégája életét

Szentpéteri Eszter, a TV2 Tények műsorvezetője egészségügyi végzettségét alkalmazva újraélesztett egy biztonsági őrt a csatorna épületében, miután annak hirtelen leállt a szíve. A mentők kiérkezéséig végzett szívmasszázsnak köszönhetően a férfi életben maradt, majd Szentpéteri még aznap profi módon vezette tovább a reggeli adást.