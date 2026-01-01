Mindenki Nagy Bogiért aggódik – komoly válságba került

Nagy Bogi és férje, Nyári Marcell kapcsolata már korábban is a figyelem középpontjába került, amikor kiderült, hogy a pár munka miatt kétlaki életet él. A közelmúlt eseményei azonban újabb pletykákat indítottak el: közösségi oldalak, eltűnt fotók és egy feltűnő részlet miatt sokan már házassági válságról beszélnek - írja a Bors.

Nagy Bogi közösségi oldalain több változás is feltűnt a rajongóknak - Fotó: Vida Márton Péter/Hajdú-Bihari Napló

Válnak Nagy Bogiék?

A válásról szóló találgatásokat egy rajongói komment indította el, amely szerint a pár már nem szerepel egymás közösségi profiljaiban, valamint több közös fotó is eltűnt. Ezek önmagukban még nem jelentenek szakítást, ám a rajongók szerint együtt túl sok az egybeesés ahhoz, hogy véletlen legyen.

Válságban van Nagy Bogi házassága?

A kapcsolat nehézségeiről az énekesnő korábban is őszintén beszélt, elismerve, hogy a házasság első időszaka küzdelmes volt. A külön töltött ünnepek, valamint az, hogy a férj ujjáról hiányzott a gyűrű egy friss bejegyzésben, tovább erősítette az aggodalmakat, de hivatalos megerősítés továbbra sincs.

Miért költözött Dubajba Nagy Bogi?

A dubaji költözés hátterében elsősorban a férj munkalehetősége állt. Az énekesnő többször hangsúlyozta, hogy igyekezett alkalmazkodni az új élethelyzethez, ám a folyamatos utazás és a távolság hosszú távon komoly próbatételt jelenthet bármely házasság számára.

