Nagy Bogi új szerelme? – egyetlen kép, ami felkavarta a celebvilágot

Az Instagramon jelent meg az a fotó, amelyen Nagy Bogi és BSW Matyi együtt szerepelnek. A közelség, a tekintetek és a kép intimebb hangulata azonnal beindította a pletykákat.

Nagy Bogi

Fotó: Vida Márton Péter/Hajdú-Bihari Napló

Nagy Bogi szakítása új megvilágításba került

A rajongók kiszúrták: Bogi és férje, Marci már nem viselnek gyűrűt, eltűntek a közös posztok, ami csak tovább erősíti a gyanút, hogy az énekesnő szingli lett.

Beindultak a találgatások

A Redditen sorra jelentek meg a kommentek: sokan már egy új sztárpár születését sejtik, míg mások szerint a fotó túl beszédes ahhoz, hogy puszta véletlen legyen.

Egyelőre azonban egyik fél sem reagált a pletykákra. A teljes cikket és a közeli pillanatról készült képet a BORS oldalán találja.

Az utóbbi napokban egyre több találgatás kering a hazai sztárvilágban a fiatal énekesnő magánéletéről. Nagy Bogi házasságával kapcsolatban több olyan jel is megjelent, amely a rajongók szerint komoly kérdéseket vet fel, ám egyelőre semmi sem tekinthető hivatalosnak.

A pécsi közönség hatalmas lelkesedéssel fogadta az énekesnőt. A koncert alatt azonban valaki a nézőtérből folyamatosan udvarolt, Nagy Bogi pedig alig tudta folytatni a fellépést.