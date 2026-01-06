Nagy Bogi új szerelme? – egyetlen kép, ami felkavarta a celebvilágot

Hírlevél
49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy ártatlannak tűnő Instagram-sztori pillanatok alatt felkavarta a rajongókat. Nagy Bogi neve újra a találgatások középpontjába került, miután BSW Matyi oldalán bukkant fel egy sokatmondó fotón. A rajongók szerint a kép hangulata messze túlmutat egy egyszerű baráti pillanaton.
Nagy Bogibswsztárpár

Az Instagramon jelent meg az a fotó, amelyen Nagy Bogi és BSW Matyi együtt szerepelnek. A közelség, a tekintetek és a kép intimebb hangulata azonnal beindította a pletykákat.

20250917 Debrecen Debreceni Egyetem - YoUDay Fotó: Vida Márton Péter VMP Hajdú-Bihari Napló Képen: Nagy Bogi
Nagy Bogi
Fotó: Vida Márton Péter/Hajdú-Bihari Napló

Nagy Bogi szakítása új megvilágításba került

A rajongók kiszúrták: Bogi és férje, Marci már nem viselnek gyűrűt, eltűntek a közös posztok, ami csak tovább erősíti a gyanút, hogy az énekesnő szingli lett.

Beindultak a találgatások

A Redditen sorra jelentek meg a kommentek: sokan már egy új sztárpár születését sejtik, míg mások szerint a fotó túl beszédes ahhoz, hogy puszta véletlen legyen.

Egyelőre azonban egyik fél sem reagált a pletykákra. A teljes cikket és a közeli pillanatról készült képet a BORS oldalán találja.

