Kész, vége: Nagy Bogi kimondta a válást

Nagy Bogi két és fél év házasság után külön utakon folytatja életét férjével. Az énekesnő fiatalon, 21 évesen mondta ki az igent Nyári Marcellnek, kapcsolatuk azonban az elmúlt időszakban komoly próbatételek elé került. A külföldi élet, az ingázás és az eltérő élethelyzetek végül olyan döntéshez vezettek, amelyet – saját megfogalmazása szerint – hosszabb, átgondolt folyamat előzött meg - tájékoztat a Bors.

Nagy Bogi egy rövid Instagram-üzenetben tudatta a magánéleti döntést

Fotó: Vida Márton Péter/Hajdú-Bihari Napló

Miért válik Nagy Bogi és férje?

A válás hátterében nem egy új kapcsolat vagy hirtelen konfliktus áll. Az énekesnő hangsúlyozta, hogy a döntés nem egyik napról a másikra született, és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz. A különböző életviteli elképzelések, a kétlaki élet és a tartós távollét fokozatosan megterhelték Nagy Bogi házasságát, amelyet végül nem tudtak tovább működtetni.

Mit írt Nagy Bogi az Instagramon a válásról?

Az énekesnő Instagram-sztoriban tudatta a hírt, néhány visszafogott, mégis egyértelmű mondatban. Kiemelte, hogy személyes folyamatról van szó, amelyet méltósággal szeretnének kezelni, és megköszönte a megértést. Nagy Bogi válása kapcsán azt is világossá tette, hogy nem harmadik fél miatt jutottak erre az elhatározásra.

Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született, és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet

- írta bejegyzésében az énekesnő.

