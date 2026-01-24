Új lakás, új élet? Meglepő helyen bukkant fel Nagy Bogi válása után

Nagy Bogi válása után új fejezet kezdődött az életében: a fiatal énekesnő friss fotói komoly találgatásokat indítottak el a közösségi médiában. A rajongók hamar kiszúrtak egy ismerős részletet a képeken, ami arra utal, hogy Nagy Bogi nem akárhol talált otthonra – írja a Bors.

Nagy Bogi új lakásba költözött a válás után – Fotó: Bors

Hová költözött Nagy Bogi a válás után?

A 23 éves énekesnő nemrég rövid közleményben jelentette be, hogy elvált férjétől, Nyári Marcelltől. Bár részleteket nem osztott meg, új posztjai mégis beszédesek voltak.

A tükrös szelfik háttere feltűnően hasonlított egy ismert budapesti lakásra, amelyet a követők Viszkok Fruzsi egykori otthonaként azonosítottak.

A népszerű influenszer annak idején részletesen dokumentálta a beköltözést, majd évekig innen jelentkezett takarítós, főzős és rendszerezős videóival, így a rajongók jól ismerték a budapesti ingatlan minden szegletét. Bár Viszkok Fruzsi azóta férjével új otthonba költözött, arról nyilvánosan nem beszélt, mi lett a régi lakás sorsa.

Egy Reddit-felhasználó szerint azonban bérlőt keresett az inatlanba, ami magyarázatot adhat Nagy Bogi felbukkanására.

A fórumozók azt is boncolgatták, honnan ismerhetik egymást, és közös ismeretségeket emlegettek. Annyi biztos, hogy Nagy Bogi életében a válás után új szakasz indult, a különköltözés pedig ezek szerint már megtörtént.

Kész, vége: Nagy Bogi kimondta a válást

Nagy Bogi két és fél év házasság után külön utakon folytatja életét férjével. Az énekesnő fiatalon, 21 évesen mondta ki az igent Nyári Marcellnek, kapcsolatuk azonban az elmúlt időszakban komoly próbatételek elé került.

Meglepő fordulat: BSW Matyi miatt borult meg Nagy Bogi házassága?

Az utóbbi hetekben egyre több találgatás jelent meg a közösségi oldalakon a fiatal magyar énekesnő magánéletéről, miután látványos változásokra lettek figyelmesek a rajongók. Nagy Bogi neve gyorsan a pletykák középpontjába került, és sokan egy harmadik személyt sejtenek a háttérben.