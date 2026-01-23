Meglepő fordulat: BSW Matyi miatt borult meg Nagy Bogi házassága?

Hírlevél
37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az utóbbi hetekben egyre több találgatás jelent meg a közösségi oldalakon a fiatal magyar énekesnő magánéletéről, miután látványos változásokra lettek figyelmesek a rajongók. Nagy Bogi neve gyorsan a pletykák középpontjába került, és sokan egy harmadik személyt sejtenek a háttérben.
Nagy Bogibswválás

Nagy Bogi pályafutása mellett eddig ritkán beszélt a magánéletéről, ám a közösségi médiában történt apró jelek – eltűnt fotók, megváltozott profilok – komoly kérdéseket vetettek fel. A fiatal énekesnő házasságáról, a különválás okairól és az állítólagos új románcról rövid idő alatt rengeteg találgatás látott napvilágot, amelyekre végül reagálnia kellett - írja a Bors.

20250917 Debrecen Debreceni Egyetem - YoUDay Fotó: Vida Márton Péter VMP Hajdú-Bihari Napló Képen: Nagy Bogi
Nagy Bogi a pletykák erősödése után döntött a nyilvános megszólalás mellett
Fotó: Vida Márton Péter/Hajdú-Bihari Napló

Nagy Bogi BSW Matyi miatt válik?

A közösségi oldalakon többen összekötötték az énekesnőt BSW Matyi nevével, miután közös munkák és sejtelmes fotók jelentek meg róluk. A találgatások szerint ez a kapcsolat vezethetett a szakításhoz, ám az érintettekhez közel állók szerint a két előadó között kizárólag szakmai és baráti viszony áll fenn. Egy megszólaló jósnő is azt állította: nem egy új szerelem bontotta meg a házasságot.

Ki Nagy Bogi férje, és miért ért véget a házasság?

Az énekesnő nagyon fiatalon ment férjhez, párja civil életet él, és munkája miatt hosszabb ideig külföldön tartózkodott. A házasságot az idő múlásával egyre nehezebb volt összeegyeztetni a két külön irányba tartó életúttal. A folyamatos távollét és az eltérő jövőképek végül oda vezettek, hogy közösen döntöttek a különválás mellett.

@sjr7hu #bsw #bswgaben #bswmatyi #nagybogi #koncert ♬ eredeti hang - SancheZjr

Mit mondott Nagy Bogi a válásáról?

Közösségimédia-oldalán erősítette meg a magánéletét érintő híreket az énekesnő. Nagy Bogi bejelentése után sokan találgatni kezdtek, mi vezetett a döntéshez, miközben ő nyugalmat és tiszteletet kért követőitől.

Nagy Bogi új szerelme? – egyetlen kép, ami felkavarta a celebvilágot

Egy ártatlannak tűnő Instagram-sztori pillanatok alatt felkavarta a rajongókat. Nagy Bogi neve újra a találgatások középpontjába került, miután BSW Matyi oldalán bukkant fel egy sokatmondó fotón. A rajongók szerint a kép hangulata messze túlmutat egy egyszerű baráti pillanaton.

 

