Új fejezet kezdődik Nagy Feró életében

Nagy Feró, a Beatrice frontembere és magyar rocklegenda évtizedeken át a lázadás, az őszinteség és a szabadság hangja volt. A kerek születésnap apropóján most nem a színpad áll a középpontban, hanem a magánélet: a család, a nagypapaság és az a nyugodtabb életszakasz, amelyben az élmények értéke felülírja a nagy tervek hajszolását – számol be a Bors.

Nagy Feró szerint a nagypapaság mindent felülír - Fotó: Pesthy Márton/Veszprém Megyei Napló

Nagy Feró unokáiról mesélt

Az énekes nem titkolja, hogy az unokák jelenléte teljesen új értelmet adott a mindennapjainak. Több generáció nőtt fel a dalain, most viszont ő figyel újra tanulva a legkisebbekre. Elmondása szerint az unokák nemcsak örömet hoztak, hanem erőt is, különösen azokban az időszakokban, amikor a zene már nem mindig adott kapaszkodót.

A család hamarosan tovább bővül: Nagy Feró elárulta, hogy jövő hónapban megszületik az ötödik unokája. Az énekes büszkén beszélt arról, hogy ezt az időszakot már kifejezetten a nagypapaság örömei határozzák meg számára.

Mit jelent Nagy Ferónak a nagypapaság

A nagypapaság számára sokkal felszabadultabb szerep, mint az apaság volt. Amit korábban szigorúbban vett, azt most mosollyal engedi el: a szabályok lazábbak, a nevetés gyakoribb. Úgy fogalmazott, hogy a család ezen része ma már fontosabb számára, mint bármilyen szakmai siker, és tudatosan igyekszik jelen lenni az unokák életében – nemcsak érzelmileg, hanem hosszabb távon gondolkodva is.

Nyolcvan éves vagyok, már nem tervezek nagy dolgokat. Most már az időt elsősorban az unokáimmal szeretném tölteni, amennyit csak lehet

– mondta őszintén.

Hogyan ünnepli a 80. születésnapját Nagy Feró?

A jubileum nem nagyszabású ünneplésről szól, sokkal inkább bensőséges találkozásokról. A család és a legközelebbi barátok kapták a főszerepet, ráadásul két külön nap is jut az ünneplésre. Az egyik az unokáké és a családé, a másik a régi barátoké – csendesebb, de tartalmasabb formában, mint bármikor korábban.

80 éve született Nagy Feró, a nemzet csótánya, a magyar rock egyik legnagyobb túlélője

Nyolcvan éve, 1946. január 14-én született Nagy Feró, a magyar rockzene egyik legmegosztóbb, ugyanakkor megkerülhetetlen alakja. Az énekes, dalszerző, előadóművész neve több mint öt évtizede összeforrt a lázadással, a szókimondással és azzal a fajta nyers őszinteséggel, amely egyszerre tett belőle kultikus figurát és állandó botrányhőst. Nagy Feró a mai napig aktív a Beatrice zenekarral.