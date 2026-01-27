Stohl András nem finomkodott – azonnali kiesés a Nagy Őben

Már az első adásban kiderült, hogy a Nagy Ő új évada nem a finomkodásról szól. Stohl András váratlanul kemény döntést hozott: az ismerkedés legelső szakaszában elküldte a műsor legfiatalabb szereplőjét, Szabó Rékát.

Stohl András, az idei Nagy Ő

A Nagy Ő első kiesőjét meghozta az első adás

A 21 éves versenyző életkora hallatán Stohl András látványosan megdöbbent, és azonnal őszinte kérdéseket tett fel. Nyíltan rákérdezett arra, el tudná-e képzelni Réka, hogy egy 58 éves férfival éljen együtt, majd arra is, mit szólna ahhoz, hogy nála idősebb gyerekei vannak. A beszélgetés gyorsan világossá tette:

a korkülönbség túl nagy akadály.

A Nagy Ő végül egyértelműen lezárta Réka útját a műsorban, mondván, nem akar hamis reményeket kelteni benne. A fiatal lány higgadtan fogadta a döntést, és elismerte: számított rá, hogy ez lesz a vége. Egy mosollyal még hozzátette, ha egyszer fiatalabb lesz a Nagy Ő, visszatérne.

A műsor alig indult el, de már most egyértelmű: ebben az évadban senki sincs biztonságban.

