A Nagy Ő: Stohl András két lányt hazaküldött, és már meg is van a kedvence

A Nagy Ő legutóbbi adásában a romantikusnak induló lovas randi végül kifejezetten kínos vacsorába torkollott. Stohl András Kiss Krisztát, Pálfi Pannát és Kiara Lordot hívta meg egy közös estére, ám a feszültség olyan szintre emelkedett, hogy a színész végül kénytelen volt dönteni — és két lányt felállítani az asztaltól – írja a Bors.

Nagy Ő — Stohl András a feszült vacsora közepén meghozta a drámai döntést: két lányt hazaküldött, miközben Kiara Lorddal kettesben maradt az asztalnál

Nagy Ő: Stohl András két lányt hazaküldött, Kiara Lord maradt a desszertre

A lovas randi eleinte kifejezetten jól sikerült: flört, nevetés és egyre pikánsabb megjegyzések jellemezték az együtt töltött időt. A lányok közül Kiss Kriszta, Pálfi Panna és Kiara Lord szerepeltek a legjobban a kérdezz-felelek játékban, így jutalmul együtt folytathatták az estét Stohl Andrással.

A Nagy Ő azonban vacsorára már egészen más arcát mutatta. Kiara Lord tudatosan készült az estére, bevallása szerint direkt úgy ült le, hogy folyamatos szemkontaktus legyen közte és Stohl András között. Egy tréfás megjegyzés — miszerint aki nem néz a másik szemébe, annak hét évig nincs szex — még nevetést váltott ki, ám hamar megtört a hangulat.

Kiss Kriszta váratlanul sérelmeket hozott fel, és elmondta, hogy régimódi nőként elvárja, hogy egy férfi hódítsa meg. Pálfi Panna is befeszült, a beszélgetés pedig egyre inkább hasonlított egy kellemetlen terápiás ülésre, mint romantikus randira.

Stohl András egy ponton hátrébb lépett, figyelte a dinamikát, majd kimondta, amit érzett:

„Azt érzem, hogy bemerevedtünk, mindenki túlzottan viselkedni próbál.”

A Nagy Ő végül meghozta a döntést:

„Azt szeretném, ha az a lány maradna ma, aki a legönazonosabb volt. Kiara, veled eszem meg a desszertet.”

Ezzel Kiss Kriszta és Pálfi Panna számára véget ért az este, Kiara Lord pedig kettesben folytathatta Stohl Andrással — felszabadultabb, oldottabb hangulatban.

A kérdés már csak az: a Nagy Ő döntése végleges búcsút jelent, vagy jön még csavar a folytatásban?

