Drámai dolgok derültek ki a Nagy Ő egyik versenyzőjéről

Andrade de Souza Miriam fiatalon lett édesanya, súlyos traumákon ment keresztül, mégis talpra állt, és ma erős, magabiztos nőként áll a kamerák elé. A Nagy Ő új évadában Stohl András szívéért küzd, miközben múltjának fájdalmai is végigkísérik útját – írja a Bors.

A Nagy Ő szívét komoly küzdelmek árán nyerhetik el.

Fotó: TV2

Traumák, anyaság, új esély – A Nagy Ő versenyzőjének drámai története

A 34 éves üzleti értékesítő, brazil származású, de magyar állampolgár is, és immár több mint egy évtizede él Magyarországon. Gyerekkorát Brazíliában nehéz körülmények és örökbefogadás árnyékolta be. Első gyermekével mindössze

15 évesen lett várandós, ma már négy gyermek édesanyja.

Elmondása szerint a traumák nem összetörték, hanem erősebbé tették. Két évvel ezelőtti válása újabb mélypontot jelentett számára. Gyerekei jelentik számára a mindent, akik mindannyian több nyelven beszélnek. Mimi szerint az európai férfiak figyelmesebbek és udvariasabbak a braziloknál. Úgy érzi, nőiessége, intelligenciája és családközpontú szemlélete miatt jó választás lehet András számára:

Igazi háziasszony vagyok, a családomnak és a gyerekeimnek élek. Szép vagyok, intelligens is.

Mimi egyébként egy különleges rózsatetoválást is visel a keblei között, mintha előre látta volna jövőt. Hogy a műsor valóban elhozza-e számára a boldogságot, hamarosan kiderül.

