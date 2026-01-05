Nem lehet nem észrevenni: ilyen formában ritkán láthattuk Nagyváradi Nellit

Nagyváradi Nelli az utóbbi hetekben több alkalommal is megmutatta, hogy az edzés nála nem csupán kötelező rutin, hanem életforma. Az edzőteremből közzétett Instagram-posztjai rendre sok kedvelést és hozzászólást kapnak, követői pedig azt is értékelik, hogy a sportos tartalmak mögött valódi munka és kitartás áll - írja a Bors.

Nagyváradi Nelli legújabb Instagram-posztja nagy figyelmet kapott - Fotó: Instagram/nelli_nagyvaradi

Milyen edzőruhában edz Nagyváradi Nelli?

A friss fotó alapján a sztár egy feltűnő, mégis praktikus szettben edzett. A sportmelltartó szabása hangsúlyos, miközben maximális mozgásszabadságot biztosít, az összeállítás pedig egyszerre sportos és trendi. A választás jól illeszkedik ahhoz a stílushoz, amit Nelli korábbi edzős megjelenéseinél is láthattunk, ezért nem meglepő, hogy a rajongók ezúttal is lelkesen reagáltak.

