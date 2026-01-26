Teljesen kiborult a szexi magyar rapper – itt a megrázó vallomása

Halastyák Fanni zenei pályáját Trashkat néven kezdte, de később Nemazalány művésznéven ismerte meg az ország 2018-ban.
Fanni most érzelmes hangvételű, 20 perces videóban mesélt arról, mi zajlott benne az elmúlt időszakban.
Elmondása szerint sokáig tudatosan nem reagált az online támadásokra, bízva abban, hogy a csend majd megvédi.
De nem így lett, s ma már úgy látja, ez inkább visszaütött: a hallgatás teret adott a félreértéseknek és a bántó találgatásoknak – írja a Bors.
Nemazalány lelkileg kimerült
Az énekesnő lelkileg kimerülten, mégis őszintén beszélt arról, mennyire megviseli, hogy folyamatosan reflektorfényben él, miközben a közbeszédben nem a zenéje, hanem pletykák, félreértelmezett magánéleti történetek és bántó kommentek határozzák meg a róla kialakult képet.
Fanni hangsúlyozta, hogy a zene gyerekkora óta az élete része, dalait saját érzéseiből írja, és nem a hírnév hajtja.
Visszautasította azokat a véleményeket, amelyek szerint karrierje lejtmenetben lenne, és kijelentette: akkor is zenélne, ha csak néhány ember hallgatná. Nemazalány vallomása nem sajnáltatás volt – sokkal inkább egy pont, ahol az énekesnő vissza akarta venni az irányítást a saját története felett.
Az Origo korábban arról írt, hogy lefogyott és levetkőzött Halastyák Fanni, s megmutatta hatalmas melleit.