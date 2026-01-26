Teljesen kiborult a szexi magyar rapper – itt a megrázó vallomása

Halastyák Fanni zenei pályáját Trashkat néven kezdte, de később Nemazalány művésznéven ismerte meg az ország 2018-ban.

Nemazalányt 2018-ban ismerte meg az ország

Fanni most érzelmes hangvételű, 20 perces videóban mesélt arról, mi zajlott benne az elmúlt időszakban.

Elmondása szerint sokáig tudatosan nem reagált az online támadásokra, bízva abban, hogy a csend majd megvédi.

De nem így lett, s ma már úgy látja, ez inkább visszaütött: a hallgatás teret adott a félreértéseknek és a bántó találgatásoknak – írja a Bors.

Nemazalány lelkileg kimerült

Az énekesnő lelkileg kimerülten, mégis őszintén beszélt arról, mennyire megviseli, hogy folyamatosan reflektorfényben él, miközben a közbeszédben nem a zenéje, hanem pletykák, félreértelmezett magánéleti történetek és bántó kommentek határozzák meg a róla kialakult képet.

Fanni hangsúlyozta, hogy a zene gyerekkora óta az élete része, dalait saját érzéseiből írja, és nem a hírnév hajtja.

Visszautasította azokat a véleményeket, amelyek szerint karrierje lejtmenetben lenne, és kijelentette: akkor is zenélne, ha csak néhány ember hallgatná. Nemazalány vallomása nem sajnáltatás volt – sokkal inkább egy pont, ahol az énekesnő vissza akarta venni az irányítást a saját története felett.

