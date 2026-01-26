Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

nemazalány

Teljesen kiborult a szexi magyar rapper – itt a megrázó vallomása

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fiatal énekesnő megtörte a csendet. Nemazalány, polgári nevén Halastyák Fanni megtörte a csendet, közel 20 perces YouTube-videóban vallotta be, milyen mélyen megviselik a róla keringő pletykák és a folyamatos online bántalmazás, amely elsősorban nem a zenéjéről, hanem a magánéletéről szól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nemazalányhalastyák fanniénekesnő

Halastyák Fanni zenei pályáját Trashkat néven kezdte, de később Nemazalány művésznéven ismerte meg az ország 2018-ban.

Nemazalány
Nemazalányt 2018-ban ismerte meg az ország
Fotó: TV2

Fanni most érzelmes hangvételű, 20 perces videóban mesélt arról, mi zajlott benne az elmúlt időszakban. 

Elmondása szerint sokáig tudatosan nem reagált az online támadásokra, bízva abban, hogy a csend majd megvédi. 

De nem így lett, s ma már úgy látja, ez inkább visszaütött: a hallgatás teret adott a félreértéseknek és a bántó találgatásoknak – írja a Bors.

Nemazalány lelkileg kimerült

Az énekesnő lelkileg kimerülten, mégis őszintén beszélt arról, mennyire megviseli, hogy folyamatosan reflektorfényben él, miközben a közbeszédben nem a zenéje, hanem pletykák, félreértelmezett magánéleti történetek és bántó kommentek határozzák meg a róla kialakult képet. 

Fanni hangsúlyozta, hogy a zene gyerekkora óta az élete része, dalait saját érzéseiből írja, és nem a hírnév hajtja. 

Visszautasította azokat a véleményeket, amelyek szerint karrierje lejtmenetben lenne, és kijelentette: akkor is zenélne, ha csak néhány ember hallgatná. Nemazalány vallomása nem sajnáltatás volt – sokkal inkább egy pont, ahol az énekesnő vissza akarta venni az irányítást a saját története felett.

Az Origo korábban arról írt, hogy lefogyott és levetkőzött Halastyák Fanni, s megmutatta hatalmas melleit

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!