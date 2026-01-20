Mi történt a fiatal magyar influenszer arcával? A rajongók szörnyűlködnek

Hírlevél
Bernáth Odett újra a figyelem középpontjába került, ezúttal azonban nem az edzései vagy versenyeredményei miatt. A közösségi médiában sokan Odett külsejét kezdték el támadni, azt állítva, hogy az arca szinte felismerhetetlen.
Odetttestépítőbántásarc

A becsmérlő megjegyzések gyorsan elterjedtek, és komoly vitát indítottak el a rajongók és a kritikusok között. Odett neve így ismét nem a sportteljesítmény, hanem a külső megjelenés, pontosabban az idősnek tűnő arca kapcsán lett beszédtéma – írja a Bors.

Odett
Odett egy megosztó személyiség, ezért sokan támadják.
Fotó: Bors

Odett és a profi testépítés ára

Bernáth Odett évek óta a profi testépítői életmód szerint él, amely extrém diétával és kemény edzésekkel jár. Szakértők szerint az alacsony testzsírszázalék és a versenyfelkészülés az arcon is látványos változásokat okozhat. Odett korábban maga is elmondta: 

Profi szinten az egész életemet befolyásolja ez az életforma.

A sportoló hangsúlyozza, hogy egy átlagember sokszor nem érti meg, mennyi lemondással jár ez az út. Közösségi oldalain ennek ellenére sokan inspirációként tekintenek rá, míg mások kíméletlen kritikát fogalmaznak meg. Redditen és más fórumokon is találgatások indultak a külseje kapcsán, ám ezek többsége puszta feltételezés.
Fontos kiemelni, hogy már fiatalon is hasonló arcvonásai voltak, így nem beszélhetünk hirtelen változásról. Egy fiatal nő külseje miatt történő bántalmazása soha nem elfogadható, ezért az efféle találgatásokat mindig kritikusan kell kezelni.

Bikiniben mutatta meg tökéletes testét

A fiatal influenszert, Bernáth Odettet sokat mutató, fehér bikiniben kapták lencsevégre, ami alig takart valamit – a fotó ráadásul Instagramon is nagyot ment.

 

