Pál Dénes kifakadt – hajszálon múlt a tragédia

Pál Dénes feleségével és gyermekeivel egy lakó-pihenő övezetben szánkózott, amikor egy autós a csúszós úton felelőtlenül közlekedett. A havas körülmények ellenére a sofőr túl gyorsan hajtott, és kis híján elütötte nemcsak az énekest és családját, hanem egy másik szánkózó családot is – írja a Bors.

Pál Dénes és gyermekei téli szánkózás közben kerültek életveszélybe a csúszós utakon Fotó: MW Bulvár

Az eset után Pál Dénes közösségi oldalán fakadt ki. Instagram-történetében hangsúlyozta: a hó hideg, fehér és csúszós — és igen, veszélyessé teszi az utakat. Mint írta, lakott területen különösen felelőtlen a gyorsítás és a „driftelgetés”, főleg akkor, amikor gyerekek tartózkodnak az úttest közelében.

„Majdnem elütött minket”

Az énekes külön üzenetet intézett ahhoz a sofőrhöz, aki a megengedett 20 km/órás sebességet figyelmen kívül hagyva sodorta veszélybe több család életét. Pál Dénes szerint egyetlen felelőtlen pillanat is elég lett volna ahhoz, hogy a szánkózás tragédiába forduljon.

Vörös kód a havazás miatt

A hirtelen érkezett, nagy mennyiségű hó miatt az operatív törzs vörös kódot rendelt el. A hatóságok arra figyelmeztetnek: az extrém téli időjárás idején nemcsak az autósok, hanem a gyalogosok és a szabadban tartózkodó családok is fokozott veszélynek vannak kitéve.

Figyelmeztetés mindenkinek

Pál Dénes végül körültekintő, felelős vezetésre szólított fel mindenkit. Mint fogalmazott: egy rossz döntés elég ahhoz, hogy egy szép családi emlék örökre rémálommá váljon.

