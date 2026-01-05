Szinte ruha se volt rajta: Palvin Barbi meztelenül vitte el a show-t

A friss fotósorozatban Palvin Barbi nemcsak férjével, Dylan Sprouse pózol, hanem egy szelfit is készített magáról. A képeken teljes egészében megcsodálható az elképesztő ruhaköltemény: a finom hálós anyag néhol épp úgy csillog, mint Palvin Barbi, miközben a szett alig hagy teret a képzeletnek – írja a Bors.

Palvin Barbi rendkívül merész ruhában köszöntötte az újévet, maga mögött hagyva egy nehéz időszakot Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A rajongók úgy vélik, Palvin Barbi ruhája az egyik legmerészebb megjelenés volt az elmúlt hónapokban, és tökéletesen visszaadja azt az önbizalmat, amellyel az új évet kezdte.

Palvin Barbi nehézségei

Az újévi poszt mögött komoly személyes küzdelmek állnak. Palvin Barbi számára nehéz volt az elmúlt időszak, hiszen endometriózisa miatt folyamatos fájdalmakkal küzdött, és kórházi kezelésre is szorult.

A friss fotók azonban már egy felszabadult, sugárzó Palvin Barbít mutatnak, így sokan remélik, hogy az idei év már jóval kiegyensúlyozottabban és boldogabban telik majd számára férje oldalán.

