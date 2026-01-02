Palvin Barbi felsője váratlanul szétnyílt – a rajongók szerint ez 2025 legdögösebb fotója

A nyitófotón Palvin Barbi a létező legrövidebb miniszoknyában pózol, ikonikus Chanel-csizmában és egy mélyen dekoltált felsőben, amely váratlanul szétnyílt – alig hagyva bármit a képzeletre. A rajongók szerint ez az egyik legdögösebb felvétele 2025-ből – írja a Bors.

Palvin Barbi 2025 egyik legmerészebb fotóján – szétnyílt felső, miniszoknya és Chanel-csizma, ami azonnal felrobbantotta a rajongókat

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A galéria azonban nem csak erről az egy merész pillanatról szól. Ugyanebben a szettben több pózt is megosztott, de a hétköznapibb, bensőségesebb képek is helyet kaptak: kiderül, mennyire imádja a kisállatokat, és azt is megmutatta, milyen karácsonyfát állított férjével.

A válogatásban feltűnik férje, Dylan Sprouse is, akivel Palvin Barbi az utóbbi időszakban tudatosan visszavett a nyilvános szereplésekből. A képek alapján azonban egyértelmű: kapcsolatuk kiegyensúlyozott és boldog, a modell pedig önmagához képest is ragyog.

2025 nehézségei – fájdalom, műtét, visszatérés

Bár a fotók felszabadult boldogságot sugároznak, 2025 korántsem volt könnyű év Palvin Barbi számára. Nyáron nyíltan beszélt arról, hogy évek óta küzd a ciklusával járó komoly problémákkal: fáradtság, erős fájdalom, rendszertelen vérzés és álmatlan éjszakák nehezítették a mindennapjait.

Miután kiderült, hogy endometriózissal küzd, a műtétet sem tudta elkerülni, és hosszabb pihenőt tartott. Októberben azonban hatalmas elszántsággal tért vissza a kifutóra a Victoria's Secret Fashion Show keretében.

A show előtt férje a People magazinnak elárulta: Barbi alig négy héttel az esemény előtt eltörte a lábát– mégsem mondott le a fellépésről. Végül minden jól alakult, és a modell ismét bebizonyította, hogy nemcsak gyönyörű, hanem elképesztően erős is.

