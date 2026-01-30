Súlyosan megsérült Pásztor Erzsi, szörnyű baleset érte

Újabb balesete után komoly fájdalmakkal küzd Pásztor Erzsi, aki az elmúlt hónapokban sérülései miatt már több alkalommal is kórházi ellátásra szorult. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő most otthon lábadozik, ám állapota továbbra is aggodalomra ad okot – írja a Bors.

Újabb balesetet szenvedett Pásztor Erzsi, otthonában lábadozik – Fotó: MW Bulvár

Újabb balesetet szenvedett Pásztor Erzsi

Pásztor Erzsi nemrég ismét balesetet szenvedett, amikor egy taxiba szeretett volna beszállni. A színésznő megcsúszott és a sérült térdére esett, amelyről előző nap vették le a kötést. Elmondása szerint három csigolyája is elmozdult, a fájdalmai pedig olyan erősek, hogy a legerősebb gyógyszerek sem hoznak enyhülést.

Kiugrott három csigolyám és nagyon nagy fájdalmaim vannak, amik egyszerűen nem akarnak elmúlni

– mondta a színésznő. Jelenleg otthon pihen, ahol lánya ápolja és mindenben segít neki, a főzéstől a házimunkáig. A közeljövőben infúziós kezelést fog kapni, amelyet szintén otthonában végeznek el, így egy időre kénytelen kihagyni az előadásokat is.

„Gyenge vagyok” – őszintén beszélt állapotáról Pásztor Erzsi

Az elmúlt hónapokban több egészségügyi nehézség és sérülés is befolyásolta a színésznő mindennapjait. A felépülés folyamatát most Pásztor Erzsi újabb esése is lassítja, ami tovább növelte az aggodalmat rajongói körében. Állapotát rendszeres gyógytorna, fokozott óvatosság és családi támogatás segíti stabilizálni.

Pásztor Erzsi újra elesett – a legutóbbi baleset már-már tragédiába torkollott

A rajongók aggódva figyelik a közel 90 éves színésznő mindennapjait. Pásztor Erzsi a Mokka stúdiójában árulta el, hogy alig néhány hónappal súlyos vállsérülése után ismét elesett – ám továbbra sem hajlandó visszavenni a tempóból.