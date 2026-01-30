Hírlevél
Pásztor Erzsi

Súlyosan megsérült Pásztor Erzsi, szörnyű baleset érte

A Kossuth-díjas színésznő súlyos fájdalmakkal küzd, a legerősebb fájdalomcsillapítók sem segítenek. Pásztor Erzsi állapota miatt előadásait is le kellett mondania.
Pásztor Erzsisérülésbaleset

Újabb balesete után komoly fájdalmakkal küzd Pásztor Erzsi, aki az elmúlt hónapokban sérülései miatt már több alkalommal is kórházi ellátásra szorult. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő most otthon lábadozik, ám állapota továbbra is aggodalomra ad okot – írja a Bors.

20230807 Budapest Pásztor Erzsi színésznő fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár
Újabb balesetet szenvedett Pásztor Erzsi, otthonában lábadozik – Fotó: MW Bulvár

Újabb balesetet szenvedett Pásztor Erzsi

Pásztor Erzsi nemrég ismét balesetet szenvedett, amikor egy taxiba szeretett volna beszállni. A színésznő megcsúszott és a sérült térdére esett, amelyről előző nap vették le a kötést. Elmondása szerint három csigolyája is elmozdult, a fájdalmai pedig olyan erősek, hogy a legerősebb gyógyszerek sem hoznak enyhülést.

Kiugrott három csigolyám és nagyon nagy fájdalmaim vannak, amik egyszerűen nem akarnak elmúlni

– mondta a színésznő. Jelenleg otthon pihen, ahol lánya ápolja és mindenben segít neki, a főzéstől a házimunkáig. A közeljövőben infúziós kezelést fog kapni, amelyet szintén otthonában végeznek el, így egy időre kénytelen kihagyni az előadásokat is.

„Gyenge vagyok” – őszintén beszélt állapotáról Pásztor Erzsi

Az elmúlt hónapokban több egészségügyi nehézség és sérülés is befolyásolta a színésznő mindennapjait. A felépülés folyamatát most Pásztor Erzsi újabb esése is lassítja, ami tovább növelte az aggodalmat rajongói körében. Állapotát rendszeres gyógytorna, fokozott óvatosság és családi támogatás segíti stabilizálni.

Pásztor Erzsi újra elesett – a legutóbbi baleset már-már tragédiába torkollott

A rajongók aggódva figyelik a közel 90 éves színésznő mindennapjait. Pásztor Erzsi a Mokka stúdiójában árulta el, hogy alig néhány hónappal súlyos vállsérülése után ismét elesett – ám továbbra sem hajlandó visszavenni a tempóból.

 

