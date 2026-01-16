A NOX énekese köldökig kivágott, merész felsőben villantott

Péter Szabó Szilvia ezúttal nem bízott sok mindent a képzeletre: a köldökig kivágott felső hangsúlyozta az énekesnő alakját, a fotó pedig azonnal lavinát indított el a rajongók körében. A kommentelők szerint a látvány egyszerre dögös, nőies és magabiztos — pontosan az a stílus, amit tőle megszokhattunk – írj a Bors.

A NOX énekese, Péter Szabó Szilvia köldökig kivágott felsőben jelentette be az új dalt. Fotó: MW archívum

A bevállalós fotó azonban nem öncélú magamutogatás volt. A képek a Kiválasztott című új dal klipjéhez készültek, amely a NOX legfrissebb megjelenése. Az énekesnő a közösségi oldalán osztotta meg a fotót, ahol rövid idő alatt több ezer kedvelés és rengeteg reakció érkezett.

Péter Szabó Szilvia szexi fotóval jelentette be az új NOX-dalt

A rajongók szerint a látvány és a zenei irány tökéletesen passzol egymáshoz, és a klip vizuálisan is erős élményt ígér. A Péter Szabó Szilvia által megosztott felvétel egyértelműen azt sugallja: a NOX új korszakba lépett, amelyben a nőiesség, az erő és a szenvedély egyszerre van jelen.

