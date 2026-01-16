Az egykori VIVA Tv szexi műsorvezetője levetkőzött a kamerának – pikáns

2026 elején sok hazai és nemzetközi sztár oszt meg emlékeket a múltból, és ehhez csatlakozott Pintér Adrienn Ada is. Ada egy 2016-os fotózás felvételeit vette elő, amelyen több pikáns, fehérneműs kép is készült róla – írja a Bors.

Pintér Adrienn múltidéző fotója pillanatok alatt lázba hozta a követőket. Fotó: MW Bulvár

A rajongók szerint a fotók akár most is készülhettek volna — az egykori műsorvezető alakján ugyanis szinte semmit nem hagyott az idő.

Pintér Adrienn alakján egyáltalán nem fog az idő

Pintér Adrienn Ada ma már személyi edzőként dolgozik, és három gyermek édesanyjaként is irigylésre méltó formában van. A fehérneműs képeken jól látszik, hogy a rendszeres sport és a tudatos életmód meghozta az eredményét: feszes idomok, magabiztos kisugárzás és természetes nőiesség jellemzi.

Sokan megjegyezték, hogy ha nem lenne odaírva a dátum, senki nem mondaná meg, hogy a képek tíz évvel ezelőtt készültek.

Korábban sem riadt vissza a merészebb fotózásoktól

Nem ez volt az első alkalom, hogy Pintér Adrienn Ada pikáns fotókkal került a figyelem középpontjába. Egy korábbi tévéműsorban őszintén beszélt arról, hogy pályafutása során többször is ledobta a textilt, sőt, a híres nyuszis magazinban is szerepelt.

Egyik tévés szereplése alkalmával még a műsorvezetőt is zavarba hozta a téma, a nézők azonban imádták Ada őszinteségét.

