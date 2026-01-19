Presser Gábor rendkívüli bejelentést tett – erre senki sem számított

Hírlevél
Egy különös zenetörténeti relikvia bukkant fel több mint fél évszázad elteltével, amely egyszerre idézi fel a múlt abszurditását és a rendszer ellentmondásait. Presser Gábor most maga mesélte el, hogyan került hozzá egy olyan aranylemez, amelynek létezéséről évtizedekig senki sem tudott biztosat.
Presser Gáboraranylemezalbum

Presser Gábor neve összeforrt a magyar rocktörténelemmel, ám még az ő pályáján is ritka az olyan fordulat, mint ami a Locomotiv GT legendás aranylemezével történt. A történet nemcsak egy zenei elismerésről szól, hanem arról is, miként működött a kultúrpolitika és a lemezkiadás a hetvenes–nyolcvanas évek Magyarországán.

Presser Gábor
Presser Gábor számára az LGT aranylemeze nemcsak díj, hanem kordokumentum - Fotó: Balogh Zoltán

Hogyan került Presser Gáborhoz az LGT aranylemeze?

A relikvia egy futár közreműködésével érkezett meg, teljesen váratlanul, hosszú évtizedek hallgatása után. A lemez korábban végig a Hungaroton egykori épületében volt, falra akasztva, mintha csak dísztárgy lenne. Az alkotók soha nem kaptak értesítést róla, így az aranylemez sorsa egészen mostanáig rejtély maradt.

Miért volt betiltva a Bummm! album?

A Bummm! album hatalmas példányszámban fogyott, mégis rövid időn belül lekerült a boltok polcairól. A döntés hátterében nem zenei, hanem politikai megfontolások álltak: a korszak hatalmi logikája nem tűrte az önálló hangot és a túl nagy népszerűséget. A lemez hivatalosan aranylemez lett, de az elismerést akkor nem lehetett nyilvánosan átadni.

Az átvett aranylemez ráadásul nem mentes a hibáktól: elírt zenekarnév, pontatlan szereposztás és egy későbbi gyártási dátum szerepel rajta. Mindez azonban nem csökkenti az értékét – épp ellenkezőleg. A lemez ma már nemcsak zenei díj, hanem kordokumentum is, amely sokat elmond a korszak működéséről és a magyar rocktörténelem különös útjairól.

Ötven évvel ezelőtt, amikor a külföldi sikerekből semmi sem jött össze, és váratlanul egy tag is "kihullott", a Locomotiv GT új erőre kapott. Az 1975-ös Mindig magasabbra című lemezével a zenekar nemcsak helyreállította hírnevét, de új hangzást talált, amelyben a funk, a rock és az énekes harmóniák lenyűgöző egyensúlyt alkotnak.

 

