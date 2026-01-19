Presser Gábor rendkívüli bejelentést tett – erre senki sem számított

Presser Gábor neve összeforrt a magyar rocktörténelemmel, ám még az ő pályáján is ritka az olyan fordulat, mint ami a Locomotiv GT legendás aranylemezével történt. A történet nemcsak egy zenei elismerésről szól, hanem arról is, miként működött a kultúrpolitika és a lemezkiadás a hetvenes–nyolcvanas évek Magyarországán.

Presser Gábor számára az LGT aranylemeze nemcsak díj, hanem kordokumentum - Fotó: Balogh Zoltán

Hogyan került Presser Gáborhoz az LGT aranylemeze?

A relikvia egy futár közreműködésével érkezett meg, teljesen váratlanul, hosszú évtizedek hallgatása után. A lemez korábban végig a Hungaroton egykori épületében volt, falra akasztva, mintha csak dísztárgy lenne. Az alkotók soha nem kaptak értesítést róla, így az aranylemez sorsa egészen mostanáig rejtély maradt.

Miért volt betiltva a Bummm! album?

A Bummm! album hatalmas példányszámban fogyott, mégis rövid időn belül lekerült a boltok polcairól. A döntés hátterében nem zenei, hanem politikai megfontolások álltak: a korszak hatalmi logikája nem tűrte az önálló hangot és a túl nagy népszerűséget. A lemez hivatalosan aranylemez lett, de az elismerést akkor nem lehetett nyilvánosan átadni.

