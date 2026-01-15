Hatalmas fordulat következett be Pumped Gabo életében

Pumped Gabo az utóbbi időben egyre többször beszél arról, hogy átalakult az élete. A féktelen bulizást fokozatosan felváltotta egy nyugodtabb, tudatosabb életforma, amelyben a szabadság és a felelősség egyaránt szerepet kap.

2025.02.18. Budapest Farm VIP sajtóeseménye a Budapesten a Cinema City Arénában, 2025.02.18-án. Képen: Pumped Gabo. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks

Fotó: Ladoczki Balazs

Pmped Gabo: Egy élet a tánc és a vad bulik viharában

Pumped Gabo neve sokak számára egy emlékezetes fesztiválpillanathoz kötődik, amikor évekkel ezelőtt félmeztelenül, izmos testét megmutatva robbant be a köztudatba. A napfény nemcsak a bikinis lányokat, hanem az ő hasizmait is beragyogta, ezzel pedig megszületett egy új híresség. Később egy videó és több médiamegjelenés is tovább növelte az ismertségét.

Műsorok, média és pletykák

Az izomceleb később saját műsort kapott, szerepelt a Warsaw Shore című realityben, és rendszeresen felbukkant a média hasábjain különféle pletykák kapcsán. Pumped Gabo azonban mára maga mögött hagyta ezt az időszakot, és más értékek kerültek előtérbe.

Vidéki élet és barátnő

Az egyik legnagyobb változás, hogy Pumped Gabo vidékre költözött, és immár párkapcsolatban él.

Barátnője több mint fél éve van mellette, kapcsolatuk kiegyensúlyozott, a mindennapokban jól működnek együtt. Legyen szó házimunkáról vagy közös időtöltésről, harmonikusan alakult az életük.

Bár korábban a családalapítás gondolata is felmerült benne, jelenleg nem szeretne elsietni semmit. Pumped Gabo szerint fontos számára a jelen megélése: most inkább a sportra, a vallásra és a belső egyensúly megtalálására koncentrál. A nagy döntések még váratnak magukra – számolt be a fenomenális eseményről a BORS.

20250604 Salgótarján Pumped Gabo testépítő influenszer a salgói várban bulizott közel száz fiatallal. Fotó: Vendel Lajos VL Nógrád Megyei Hírlap Képen: Pumped Gabo testépítő, influenszer

Fotó: Vendel Lajos

Pumped Gabo élete már májusban is felfordult

Ekkor költözött vidékre, amit egy hatásos bejegyzéssel is megfejelt. Így született meg a mesében sem létező Gaboland, a hely, ahol a parti, a csajok, a vad bulik és az őrült éjszakák uralják a terepet.