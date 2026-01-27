Puskás-Dallos Petinek üzent Stohl Andrásnak: vajon kér rózsát?

A Nagy Ő legújabb, 7. évada január 26-án vette kezdetét a TV2-n. Ebben a szériában a népszerű színész-műsorvezető, Stohl András keresi a szerelmet. Az évadnyitó máris több fordulatot hozott, amit Puskás-Dallos Peti is figyelemmel követett, szúrta ki a blikk.hu.

Puskás-Dallos Peti jó véleménnyel van Stohl András külsejéről a Nagy Ő-ben

Fotó: RTL

Vicces posztot tett közzé Puskás-Dallos Peti

A színész-énekes-műsorvezető a Facebook-oldalára posztolta ki, mit gondol az 58 éves Stohlról.

„Amúgy Stohl Andris marha jól néz ki 58 évesen. (de rózsát azért nem szeretnék tőle, Bogi még nála is szebb!)”

– írta sírva nevetős emotikonokkal a tévés.

„Szerintem is megér egy-két ajtócsapkodást” – válaszolta valaki humorosan.

Mire Peti így reagált:

„Először megbántam, hogy kiírtam, de egyre jobbak a kommentek” – írta a hozzászólónak. Az énekes később még egy kommentet hagyott a bejegyzése alatt, miután valaki megemlítette, hogy Stohl botoxoltatni jár.

De amúgy meg sportos, jó formában van, nem elhanyagolt. Szerintem ez jó, hogy figyel magára idősebb férfiként

– véleményezte kollégája külsejét Puskás-Dallos Peti.

