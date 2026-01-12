Ezért tart ott, ahol most – vallott Rácz Jenő felesége

Az elmúlt években Rácz Jenő felesége több alkalommal is megmutatta, hogy nem fél őszintén beszélni a magánéletéről. A közösségi médiában feltett kérdések most is a kapcsolatuk lényegére irányultak: arra, hogyan formálta őt a házasság, és mennyire volt meghatározó a közös fejlődésük. A válaszokból egy tudatos, egymást erősítő párkapcsolat képe rajzolódott ki – írja a Bors.

Rácz Jenő felesége szerint a közös fejlődés a házasságuk alapja

Rácz Jenő felesége őszintén beszélt a házasságukról

A kérdés egyszerű volt, a válasz pedig annál határozottabb:

„Persze, hogy nem”

– reagált Rácz-Gyuricza Dóra, amikor arról kérdezték, férje nélkül is ott tartana-e az életben, ahol most.

Rácz-Gyuricza Dóra szerint a kapcsolatuk alapja a kölcsönös tanulás és fejlődés, amely az évek során természetes módon formálta mindkettőjüket. Úgy látja, egy jó házasság nem hagyja megállni az embert, hanem folyamatosan előre mozdítja.

A kérdezz-felelek során Dóra arról is beszélt, hogy már a kapcsolat elején biztos volt abban, hogy a kételyek és külső vélemények ellenére hosszú távon terveznek. Elmondása szerint Rácz Jenő motiváló személyiség, aki nem engedi meg a stagnálást – sem önmagának, sem a párjának. A különbözőségeik ellenére (vagy épp emiatt) harmonikus, egymást támogató kapcsolatban élnek.

Rácz-Gyuricza Dóra elmondása szerint gyakran kap tanácsokat arra, mit kellene „megcsináltatnia”, ő azonban tudatosan elutasítja a drasztikus beavatkozásokat, mert fontos számára az egyediség és az önelfogadás.

