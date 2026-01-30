Falatnyi bikiniben sütteti a hasát Regán Lili, a rajongóknak a szava is elállt

Hírlevél
A népszerű DJ Srí Lankáról jelentkezett be egy szexi bikinis fotóval. Regán Lili még a homokban piheni ki az elmúlt időszak fáradalmait, hamarosan azonban ismét hazatér, a rajongói legnagyobb örömére.
Regán Lili újabb fergeteges fotóval örvendeztette meg rajongóit. A népszerű lemezlovas a Maldív-szigeteken kezdte az új évet, majd egy hónapra Srí Lankára utazott, ahol rendszeresen jelentkezett a tengerparti élményeiről – írja a Bors

Regán Lili
Regán Lili
Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Az ikonikus kék hajú DJ legutóbb ismét egy bikinis fotót osztott meg közösségi oldalán, miközben fontos hírt is közölt: „Szombaton már találkozunk a bulikban!” – jelezve, hogy hamarosan hazatér Magyarországra. 

A rajongók lelkesen reagáltak a posztra, a hozzászólások gyorsan ellepték a kommentszekciót, dicsérve a sztár szépségét és stílusát. 

A fotóért látogasson el a Bors oldalára.

