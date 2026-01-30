Falatnyi bikiniben sütteti a hasát Regán Lili, a rajongóknak a szava is elállt

Regán Lili újabb fergeteges fotóval örvendeztette meg rajongóit. A népszerű lemezlovas a Maldív-szigeteken kezdte az új évet, majd egy hónapra Srí Lankára utazott, ahol rendszeresen jelentkezett a tengerparti élményeiről – írja a Bors.

Regán Lili

Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Az ikonikus kék hajú DJ legutóbb ismét egy bikinis fotót osztott meg közösségi oldalán, miközben fontos hírt is közölt: „Szombaton már találkozunk a bulikban!” – jelezve, hogy hamarosan hazatér Magyarországra.

A rajongók lelkesen reagáltak a posztra, a hozzászólások gyorsan ellepték a kommentszekciót, dicsérve a sztár szépségét és stílusát.

A fotóért látogasson el a Bors oldalára.

Döbbenetes dolgot árult el magánéletéről Regán Lili, a rajongók értetlenül állnak a bejelentés előtt

A 26 éves magyar lemezlovas az Instagramon írt egy rövid bejegyzést, mely szerint a férjével külön utakon folytatják. Regán Lili tavaly nyáron mondta ki a boldogító igent.

Regán Lili hibázott egyet, és most mindenki rajta nevet vagy kiakad!

Egy esős délutánon ártatlan videót készített egy fiatal DJ, de az internet pillanatok alatt felrobbant. Regán Lili kinyitotta az ablakot, kezébe vett egy esernyőt, és nevetve panaszkodott a rossz időre — a következmény pedig kommentvihar és teljes online káosz lett.