Ekkorát sem villantott még Rubint Réka

Szexi fotóval hívta fel magára a figyelmet a népszerű fitneszguru. Rubint Réka a hideg idő ellenére sem lazsál, formás idomaiért keményen megdolgozik, az eredmény pedig magáért beszél.
Rubint Réka nem először okoz szenzációt közösségi oldalain. Legújabb posztja igazi retró hangulatot idéz, miközben egy apró, fekete fehérneműt viselve mutatja meg tökéletes, kidolgozott izmait – írja a Bors

Rubint Réka
Rubint Réka
Fotó: Szabolcs László/Bors

Rubint Réka merész fotója azonnal felrobbantotta az internetet, a rajongók nem győzték dicsérni formás idomait. „Dögös és szexi vagy Réka” vagy éppen „Bomba NŐ” – írták többen. 

A fitneszedző nemcsak a ruhaválasztásával, hanem természetességével is figyelmet keltett az elmúlt időszakban. Nemrég smink nélkül állt a kamerák elé, ami megosztotta a közönséget, de a legtöbben elismerően nyilatkoztak arról, hogy Réka bátran vállalja természetes arcát.

Ilyen még nem volt, Rubint Réka egzotikus környezetben ünnepel

Rubint Réka, a népszerű fitneszedző és életmódmentor – aki hosszú évek óta a magyarországi alakformálás meghatározó alakja –, idén különleges helyszínen tartotta meg jubileumi Alakreform táborát. A tizenötödik évfordulót Srí Lanka festői tájain ünnepelték, ahol harminc vendéggel és a fitneszguru férjével, Schobert Norberttel közösen töltöttek el tíz napot mozgalmas programokkal, kirándulásokkal és felejthetetlen élményekkel.

 

