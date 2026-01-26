Rubint Réka nem fogta vissza magát: mély dekoltázs, vadító smink, forró hangulat

Az ország legismertebb fitneszladya a jubileumi, Rubint Réka Alakreform bál eseményén jelent meg, és úgy tűnik, ez most nem a „csak egy sima estélyi” kategória volt. Fekete ruha, tűsarkú, vadító smink — és az a bizonyos mély kivágás, ami után mindenki ugyanazt kérdezte: hogy lehet valaki így bombaformában 47 évesen? – írja a Bors.

Rubint Réka brutális villantása mindent vitt az Alakreform bálon — a mély dekoltázstól lefagytak a r Fotó: MW Bulvár

A Rubint Réka mély dekoltázs témája pillanatok alatt beindította a rajongókat, a kommentmezőben pedig egymást érték a bókok. Az esemény különlegessége, hogy ez már a tizedik alkalommal megrendezett bál volt, így Rubint Réka szemmel láthatóan megadta a módját az ünneplésnek.

A fotó láttán az egyik leggyorsabb és legismertebb reakció Vasvári Vivientől érkezett, aki ennyit írt:

„Csodás vagy”

De sokan nem is ragozták túl — volt, aki csak egyetlen szóval összegezte a látottakat:

És tényleg: a Rubint Réka fekete estélyi összeállítás annyira ütött, hogy a követők szerint ez az egyik legerősebb megjelenése az utóbbi időszakból.

Nem csoda, hogy minden szem rászegeződött: Schobert Norbert felesége olyan magabiztossággal és eleganciával jelent meg, amit sokan csak irigyelni tudnak. A háromgyermekes családanya az évek óta épített életmódjával láthatóan a formáját is csúcsra járatta — és a közönség ezt imádja.

A fotót a rajongók szerint nem is lehet „csak úgy” végiggörgetni: Rubint Réka dekoltázs konkrétan megállítja az embert.

