Lélegzetelállító fotóval lepte meg rajongóit Sáfrány Emese

Szó eláll, lélegzet bennakad Sáfrány Emese legújabb Instagram-posztját látva. A légtornász ugyanis nagyon szexi képpel lepte meg rajongóit. Az Ázsia Expressz egykori győztese ugyanis elképesztően vadító, merész tekintettel néz a kamerába, miközben mély dekoltázst villant különleges ruhájában. Emese tehát nem félt a kamerától, amely jól láthatóan nagyon szerette is őt. A végeredmény pedig lélegzetelállító, írja a borsonline.hu.

Sáfrány Emese szexi fotót osztott meg magáról az Instagram-oldalán

Sáfrány Emese nem csak a megjelenésére figyel

A korábbi felnőttfilmes légtornász teljesen újraépítette életét, immáron kisfia mellett annak szenteli életét, hogy másokat segítsen rebranding tanácsaival.

Jó érzés, hogy az élettörténetem képes embereket inspirálni, és ha valamire büszke vagyok, akkor ez az. 2025-ben új projektbe vágtam bele, méghozzá rebranding témában. Ez azt jelenti, hogy újrapozicionálunk valamit: egy céget vagy akár az egész életünket megpróbáljuk egy másik vágányra terelni. Előadásokat tartok, és egy ideje mentorálok is. Érdekes látni, hányfélék az emberek, akik különböző élethelyzetekből szeretnének kilépni vagy újra felépíteni magukat. Szeretek adni, segíteni másoknak, inspirálni, tanítani a saját tapasztalataimon vagy akár a hibáimon keresztül

– nyilatkozta korábban kiemelve azt, hogy az egésznek a kulcsa az őszinteségben rejlik.

Felnőttfilmes múltja miatt sokan elítélték. Sáfrány Emese ma már teljesen új életet kezdett, írtuk korábban az Origón.

