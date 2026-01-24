Sipos Tamás meghatódva emlékezett a legendás olimpikonra

Sipos Tamás testvérével, Sipos Péterrel lépett fel a Kolonics György Alapítvány díjátadóján, ahol egy különleges kenus dalt adott elő. Az énekes kiemelte, mennyire fontos számára, hogy az olimpiai bajnok emlékét a fiatalabb generációk is megismerjék – írja a Bors.
Sipos Tamás: „Mindenki olyan akart lenni, mint ő”
Gyerekként mindig példaképként tekintett Kolonics Györgyre, akinek evezését szerette volna utánozni.
Mindenki olyan akart lenni, mint ő
– mondta Sipos Tamás.
Bár személyesen nem voltak barátok, az olimpikon iránt érzett tisztelet mély nyomot hagyott benne.
A Kolonics György Alapítvány, amelynek Sipos Tamás az egyik nagykövete, 2017-ben indult. A díjátadó gálán a Sipos fivérek kórussal és gitárossal léptek fel, emellett kihirdették az év Jövő Reménységei ösztöndíjprogram kedvezményezettjeit – idén 17 fiatal kapta meg az elismerést.
Sipos Tamás hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a Kolonics György emlékét és a kenus hagyományokat továbbörökítsék. Az alapítvány és a díjátadó a sportteljesítmények mellett az inspirációról és a közösség erejéről is szól – olyan értékekről, amelyek számára mindig kiemelten fontosak voltak.
Újabb sztárbotrány: az Irigy Hónaljmirigy énekese kemény kritikát fogalmazott meg PSG Ogliról
A TV2 realityjének szereplője, PSG Ogli, azaz Papp Olivér kíméletlen kritikát kapott a népszerű énekestől. Sipos Péter, az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja egy podcastműsorban mondta el a kemény véleményét a Kőgazdag fiatalok sztárjáról.
35 éves lesz az Irigy Hónaljmirigy: az első bevételt elitták
35 éves jubileumi koncertjére készül az Irigy Hónaljmirigy, amelynek eredeti tagjai csak viccből álltak össze szilveszterre, de farsangkor már így is megvolt az első fizetős bulijuk – a bevételt viszont egy este alatt elitták. Az egyik alapító, Sipos Péter régi emlékei mellett arról is beszélt az Origónak, hogy különleges dallal emlékeznek Ambrus Zoltánra.