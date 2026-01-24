Sipos Tamás meghatódva emlékezett a legendás olimpikonra

Sipos Tamás testvérével, Sipos Péterrel lépett fel a Kolonics György Alapítvány díjátadóján, ahol egy különleges kenus dalt adott elő. Az énekes kiemelte, mennyire fontos számára, hogy az olimpiai bajnok emlékét a fiatalabb generációk is megismerjék – írja a Bors.

Sipos Tamás és Sipos Péter a Kolonics György Alapítvány díjátadóján – Fotó: Vörös Nándor/Bors

Sipos Tamás: „Mindenki olyan akart lenni, mint ő”

Gyerekként mindig példaképként tekintett Kolonics Györgyre, akinek evezését szerette volna utánozni.

Mindenki olyan akart lenni, mint ő

– mondta Sipos Tamás.

Bár személyesen nem voltak barátok, az olimpikon iránt érzett tisztelet mély nyomot hagyott benne.

A Kolonics György Alapítvány, amelynek Sipos Tamás az egyik nagykövete, 2017-ben indult. A díjátadó gálán a Sipos fivérek kórussal és gitárossal léptek fel, emellett kihirdették az év Jövő Reménységei ösztöndíjprogram kedvezményezettjeit – idén 17 fiatal kapta meg az elismerést.

Sipos Tamás hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a Kolonics György emlékét és a kenus hagyományokat továbbörökítsék. Az alapítvány és a díjátadó a sportteljesítmények mellett az inspirációról és a közösség erejéről is szól – olyan értékekről, amelyek számára mindig kiemelten fontosak voltak.

