Óriási öröm Soma Mamagésánál – már az unokáját dajkálja

Soma Mamagésa tegnap közölte az örömhírt: első unokája megszületett, természetes úton jött a világra. A kisfiú a Csizmár Merse Mihály nevet kapta, és a nagymama elmondása szerint nagy súlyú, erős babaként született meg. A művésznő a szülés teljes ideje alatt lánya mellett volt, hogy támogassa őt ebben az életre szóló pillanatban.

Soma Mamagésa, azaz Spitzer Gyöngyi

Fotó: TV2

Soma Mamagésa megható sorokkal „csalogatta” az unokáját

A Soma Mamagésa által megosztott bejegyzésből kiderült, hogy már a születés előtt is különleges módon készült a kis jövevény érkezésére. Egy megható verssel „csalogatta” a babát, amelyet az Instagram-oldalán is közzétett.

A büszke nagymama azt is elárulta, hogy a szülést megelőző várakozást is együtt töltötte lányával, így a család minden pillanatot közösen élhetett meg.

Baba és mama is jól vannak

A friss nagymama megnyugtató hírt is közölt: mind a kismama, mind az újszülött jó egészségnek örvend. A rajongók azonnal elárasztották jókívánságaikkal, és sokan gratuláltak Soma Mamagésának az új családtag érkezéséhez.

