Ilyen még nem volt, Rubint Réka egzotikus környezetben ünnepel

A fitneszedző több évtizeddel ezelőtt arra tette fel az életét, hogy megváltoztatja az emberek mozgásról alkotott képét. Tizenöt évvel ezelőtt hozta létre az Alakreform programja mellett, az Alakreform táborokat, ahová férjével közösen utaznak el a mozogni vágyó ven­dé­geik­kel együtt. Ezúttal Srí Lanka volt a célpont – írja a Bors.

Srí Lanka volt az idei állomás

Ez volt a 205. táborunk a tizenöt év alatt. Ezúttal harmincan mentünk a festői Srí Lankára, ami abszolút bakancslistás hely volt számomra, hiszen még sosem jártam ott; Norbi is csak egyszer, nagyon régen, amikor még nem ismertük egymást. Azért is volt különleges ez a tábor, mert első alkalommal vettünk részt körutazáson. Összesen négy szállodában szálltunk meg a tíz nap alatt. Persze igyekeztünk Norbival kicsit romantikázni is. A kis létszámú csoportoknál ez jobban lehetséges, de én azt mondom, hogy pont ilyenkor tudok mindenkivel a lehető legtöbbet foglalkozni. Ezt pedig a férjem is megérti

– mondta Réka. A sziget páratlan természeti kincseket tartogat, ezért a igyekeztek a mozgás mellett ezekre is időt szánni.

Nagyon emlékezetes volt az Oroszlánsziklánál tett túránk, illetve amikor óriásteknősökkel fürödtünk az óceánban. Ahogy teltek a napok, úgy haladtunk a sziget belseje felé. Nekem a mai napig nagyon izgalmas mindegyik tábor, hiszen fontos, hogy jó legyen a szállás és színesek legyenek a programok. Ráadásul mi teljes ellátást adunk, minden benne van az árban. Sőt, továbbmegyek: én a mai napig mindegyik táborom előtt izgulok! Itt nemcsak az újonnan érkezőknek, hanem a visszajáró vendégeknek is meg kell felelnünk. Van, akinek ez már a 100. tábora volt, ami elképesztő

– tette hozzá a fitneszedző.

