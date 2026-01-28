Botrány A Nagy Ő-ben – Princess Szabina tajtékzott

A Nagy Ő 2026-os évadában összesen 20 nő kezdett el versengeni Stohl András szívéért. Szabó Réka már a műsor elején, az első adásban kiesett, amikor a színész–műsorvezető hazaküldte a 21 éves versenyzőt a túl fiatal kora miatt.

Stohl András Princess Szabinát is hazaküldte

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

A második A Nagy Ő egyik legvitatottabb szereplője, Princess Szabina – polgári nevén Dancsi Szabina – lett. A rózsaszín színű ruhában megjelenő hölgy nemcsak hogy egyből Buci hercegnek szólította Stohl Andrást, de érces, sivító hangjával és viselkedésével azonnal kivívta a többi versenyző és a nézők figyelmét is. Sőt, az egyik versenytárs meg is jegyezte, hogy nem tudja, melyik pszichiátriáról szalajtották, de talán vissza kellene mennie még egy-két kezelésre – a Bors.

Stohl András egyenesen beszélt

Azonban hamar véget ért Szabina hercegnői kalandja: Stohl András egyenes beszéddel jelezte, hogy nem érzi a romantikus szikrát kettejük között, ezért búcsút intett neki és még egy másik lánynak, Mónikának. A döntésre Szabina döbbenten reagált.

„Egy igazi herceg nem tenné ezt meg velem”

– fakadt ki, majd hozzátette, hogy nem tudja elképzelni, hogy valaha megbocsátson a férfinak. A kirúgás után Szabina nem fogta vissza magát: szerinte Stohl rosszul döntött, és a megmaradt versenyzőknek valójában sokkal kevesebb közük van hozzá, mint ahogy azt a műsorvezető gondolja.

„Nézzen már körbe, hogy kiket hagyott benn helyettem. Öregasszonyokat, szerintem nem is értik meg őt, nem is a szívét akarják” – hisztizett Princess Szabina. Sőt, még azt is kijelentette, hogy Stohl majd bizonyára megbánja döntését.

