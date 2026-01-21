Stohl András elárulta, ez a nő kell neki

Új évaddal tér vissza a TV2 népszerű párkereső műsora, A Nagy Ő, Stohl Andrással a főszerepben. A színész és műsorvezető nyíltan beszélt arról, miért döntött úgy, hogy a kamerák előtt próbálja megtalálni az igaz szerelmet – írja a Bors.

Január 26-án indul a Nagy Ő 7. évada Stohl Andrással a főszerepben.

Fotó: TV2

A színész bevallotta, a műsor forgatása előtt nem tudta pontosan, mire számítson, csupán azt érezte, hogy egy hosszú és érzelmileg megterhelő időszak vár rá. „Amikor a műsorban szereplő lányokat vártam, nem tudtam, mire számíthatok, de azt igen, hogy egy hosszú időszak elé nézek majd” – mondta.

Szeretem magát a nőiességet, a női nemet. Szeretem, ha a nő társként van jelen az életemben, de ugyanakkor számít a vizualitás is

– hangsúlyozta a sztár.

A forgatás során sokkal több kihívással találkozott, mint amire előzetesen számított. Nemcsak egyetlen nőre kellett figyelnie, hanem egyszerre több ember érzéseire, múltjára és lelki állapotára is.

„Résen kellett lennem, hogy ne tépjem fel a sebeket egy rossz mondattal, vagy kezelni tudjam azt, hogy az illető fáradt, és nehéz napja volt vagy éppen pityereg” – fogalmazott Stohl András.

