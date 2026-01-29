Micsoda? Ez gyors volt, Stohl András máris eljegyzési bulira készülődik

Miközben Stohl András A Nagy Őben keresi az igazit, a színész családjában örömteli esemény történt. Lánya Instagramon osztotta meg a nagy hírt – írja a Bors.

Eljegyezték Stohl András lányát

Fotó: SztárTitkok / YouTube / képkivágás

A thaiföldi nyaraláson készült fotón az eljegyzési gyűrű is jól látható, Rebeka pedig megerősítette, hogy igent mondott párjának. Stohl András lánya elmondta: korábban meglepte, hogy édesapja lett az új Nagy Ő, de ma már teljes mértékben támogatja döntését.

