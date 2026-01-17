Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rettentő kínos ‒ Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét

Látta már?

Trump elrendelte az Irán elleni támadást, de aztán történt valami

Stohl András

Stohl András elmondta, milyen párt szeretne

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan indul a TV2 sikerműsorának új évada: a Nagy Ő ezúttal Stohl András főszereplésével tér vissza a képernyőre. Stohl András nem rejti véka alá, komolyan veszi a párkeresést, és azt is elmondta, milyen nő tudná igazán elrabolni a szívét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Stohl AndrásNagy Őpárválasztás

Stohl András ezúttal nem zsűritagként mondja ki a véleményét, hanem saját érzelmeit teszi mérlegre a műsorban. Bár korábban elzárkózott attól, hogy egyszer ő legyen a Nagy Ő, végül az élethelyzete és a lehetőség meggyőzte: készen áll arra, hogy kamerák előtt találja meg azt a társat, akivel hosszú távon is el tudja képzelni az életét – írja a Bors

Január 26-án indul a Nagy Ő 7. évada Stohl Andrással a főszerepben – Fotó: TV2
Január 26-án indul a Nagy Ő 7. évada Stohl Andrással a főszerepben 
Fotó: TV2

Stohl András ilyen párt szeretne

A színész a műsor Instagram-oldalán árulta el, milyen elvárásai vannak. Bevallása szerint számára a vizualitás igenis fontos, és erről nem is szeretne képmutató módon hallgatni. Úgy véli, elengedhetetlen, hogy első pillantásra legyen egy belső megérzés, ami elindítja az ismerkedést. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy önmagában a külső messze nem elég.

Legalább ilyen lényeges számára a személyiség, a humor és az, hogy lehessen beszélgetni a másikkal. Olyan nőt keres, aki inspiráló társ, akivel valódi kapcsolat alakulhat ki.

Mint fogalmazott, számára a párválasztás egy összetett folyamat, ezért „elég komplex kép” él benne az ideális társról, és ez bizony komoly kihívást jelent majd a jelentkezőknek.

A Nagy Ő új évada január 26-án debütál, a nézők pedig végigkísérhetik majd, sikerül-e Stohl Andrásnak megtalálnia azt a nőt, aki minden szempontból megfelel az elképzeléseinek. Az biztos, hogy izgalomból, őszinte pillanatokból és komoly döntésekből ezúttal sem lesz hiány.

Ismert pornós is harcba száll Stohl András szívéért

A Nagy Ő-ben nemcsak szívek, hanem érzelmek és rivalizálás is ütközik egymással a szerelemért folytatott izgalmas versenyben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!