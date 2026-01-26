Szabó Franciska feszülős ruhában edzett és ezzel mindenkit megvett – videó

Magyarországon sokan még mindig kizárólag az Exatlon Hungary sztárjaként emlékeznek rá, pedig Szabó Franciska — nemzetközi nevén Sheena Bathory — már rég túlnőtt ezen a kereten. A pofozó versenyek világában az egyik legismertebb és legrettegettebb név, ahol elképesztő ereje mellett a megjelenése is komoly fegyver – írja a Bors.

Szabó Franciska feszülős ruhában is elképesztő rúgást villantott – videón a csúcsforma Fotó: Bors/ Szabó Franciska

A sport központi szerepet tölt be Szabó Franciska életében — ezt bizonyítja az is, hogy közösségi oldalain edzős, ringben készült videók sora jelenik meg. A most közzétett felvételen feszülős ruhában edz, majd olyan erővel rúg, hogy az szinte fizikailag is „átjön” a képernyőn keresztül.

Szabó Franciska rúgása a ringben – nem lennénk az ellenfelek helyében

A videón Szabó Franciska a ringben látható, miközben maximális koncentrációval dolgozik. A mozdulat precíz, robbanékony és brutális — egyértelműen látszik, miért tartják a sportág legnagyobbjai között számon. A rúgás ereje nemcsak látványos, hanem egyértelmű üzenet is: vele nem érdemes packázni.

Szabó Franciska nem kímélte a fedélzetet – szexi kép kavarta fel az állóvizet

Szabó Franciska ismét meglepte követőit egy merész Instagram-poszttal. Szabó Franciska brutális popsit villantott, ráadásul egy hajón, ahol nem mindennapi pózban kapták lencsevégre.

Szabó Franciska szexi fotójától eláll a lélegzet

Bevállalós fotóval mutatta meg, milyen egy izmos, tökéletes női test. Az Exatlon korábbi szereplője, Szabó Franciska tud valamit.